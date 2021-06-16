Флотские кортики и самолеты над кладбищем: в Ейске похоронили рязанца-фронтовика, последнего Героя Советского Союза

Павла Галкина похоронили под гимн России и залпы орудий.
17 июня в городе Ейск Краснодарского края простились с Павлом Андреевичем Галкиным, последним фронтовиком-рязанцем, который удостоился звезды Героя Советского Союза.
Похоронили Героя на Новом кладбище рядом с супругой Надеждой Ивановной.
Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.
— Россия понесла тяжелую потерю. Сегодня мы хороним последнего Героя Советского Союза, летчика-торпедоносца, которому присвоили это звание в годы Великой Отечественной войны, — сказал в прощальном слове глава Ейского района Виктор Ляхов. — Человек - воин, человек - труженик, человек - патриот. Конечно же, юношеские годы Павла Андреевича Галкина, как и для всех его сверстников, были сопряжены с защитой Родины. Сотни боевых вылетов, каждый день рисковал жизнью, заслуженно награжден Золотой звездой…
Проститься с Героем пришли многие жители Ейска.
На гробе в момент прощания помимо российского флага лежали перекрещенные флотские кортики. Их обернули во флаг, а потом вручили сыну Павла Андреевича.
Когда гроб с телом Героя Советского Союза опускали в могилу, прямо над местом прощания пролетели самолеты Военно-морского флота…
Похоронили Павла Галкина рядос с супругой.
Кроме флага на гробу лежали два флотских кортика.
Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.
Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.
Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.
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Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я уводил самолет за черту невозврата, куда другие не летали
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Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Я бы сказал, после войны нашу армию начали громить…
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Последний рязанец-фронтовик, Герой Советского Союза Павел Галкин: Война – узаконенное убийство
Сегодня мы завершаем цикл материалов большого интервью, записанного в июле этого года в краснодарском городе Ейске. ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ - ФОТОГРАФИЯ
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