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Общество16 июня 2021 16:00

Флотские кортики и самолеты над кладбищем: в Ейске похоронили рязанца-фронтовика, последнего Героя Советского Союза

На прощание с легендарным человеком пришли сотни местных жителей
Источник:kp.ru
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Павла Галкина похоронили под гимн России и залпы орудий.

Павла Галкина похоронили под гимн России и залпы орудий.

17 июня в городе Ейск Краснодарского края простились с Павлом Андреевичем Галкиным, последним фронтовиком-рязанцем, который удостоился звезды Героя Советского Союза.

Похоронили Героя на Новом кладбище рядом с супругой Надеждой Ивановной.

Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.

Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.

— Россия понесла тяжелую потерю. Сегодня мы хороним последнего Героя Советского Союза, летчика-торпедоносца, которому присвоили это звание в годы Великой Отечественной войны, — сказал в прощальном слове глава Ейского района Виктор Ляхов. — Человек - воин, человек - труженик, человек - патриот. Конечно же, юношеские годы Павла Андреевича Галкина, как и для всех его сверстников, были сопряжены с защитой Родины. Сотни боевых вылетов, каждый день рисковал жизнью, заслуженно награжден Золотой звездой…

Проститься с Героем пришли многие жители Ейска.

Проститься с Героем пришли многие жители Ейска.

На гробе в момент прощания помимо российского флага лежали перекрещенные флотские кортики. Их обернули во флаг, а потом вручили сыну Павла Андреевича.

Когда гроб с телом Героя Советского Союза опускали в могилу, прямо над местом прощания пролетели самолеты Военно-морского флота…

Похоронили Павла Галкина рядос с супругой.

Похоронили Павла Галкина рядос с супругой.

Кроме флага на гробу лежали два флотских кортика.

Кроме флага на гробу лежали два флотских кортика.

Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.

Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.

Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.

Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.

Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.

Похороны Героя Советского Союза Павла Галкина.

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