Медсестру горевшей в Рязани больницы доставят в Москву

В марте медсестра Елена Федорова, которая борется с коронавирусом на передовой, получила благодарность Президента РФ.

Появилась подробная информация о состоянии пострадавших на пожаре в Рязани, где горело реанимационное отделение ковидного госпиталя больницы им. Семашко. Как сообщили «КП-Рязань» в региональной оперативной группе, медицинскую помощь получают 10 человек.

Из числа сотрудников больницы больше других пострадала 27-летняя медсестра Елена Федорова. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Сейчас она находится в ожоговом отделении Областной клинической больницы. Совместно с Минздравом РФ принято решение о ее переводе в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского», - рассказал собеседник «КП-Рязань».

9 июня в красной зоне рязанской больницы Семашко произошел пожар. Главная версия - из-за замыкания проводки загорелся аппарат ИВЛ.

Еще две медсестры 25 и 26 лет находятся в удовлетворительном состоянии. Там же, в ОКБ, врачи борются за жизнь «тяжелой» пациентки красной зоны, который 61 год.

Других четырех пациентов поместили в палату интенсивной терапии, развернутую в одном из корпусов больницы Семашко. Это люди в возрасте 54, 63, 89 лет и 71 года. Все они тоже в тяжелом состоянии.

Стабильны 49-летняя женщина и 59-летний мужчина, переведенные в городские больницы №11 и №4. Первая недавно перенесла операцию и эвакуирована в оториноларингологическое отделение.

Напомним, 9 июня в 03:30 в реанимационном отделении ковидного госпиталя рязанской больницы Семашко произошло возгорание. По предварительной информации, из-за короткого замыкания проводки вспыхнул аппарат искусственной вентиляции легких, возникло сильное задымления. В результате погибли три пациента. По факту трагедии возбудили уголовное дело, расследование которого взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

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