ДТП с перевернувшимся автобусом под Рязанью 17 марта 2021 года: два человека в реанимации

Шесть человек госпитализированы в результате ДТП с перевернувшимся автобусом под Рязанью.

Шесть человек госпитализированы в результате ДТП с перевернувшимся автобусом под Рязанью 17 марта 2021 года, двое из них - в реанимации. В местной больнице сообщили, что всего в медучреждение поступили 18 человек, остальных 12 пострадавших отпустили.

Позже появилась информация о характере травм пострадавших. Так, у жительницы Кузнецка диагностировали перелом костей таза (читать подробнее).

Авария случилась в ночь на 17 марта на 226-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, около 01:30 недалеко от поселка Ушаково (Спасский район) рейсовый автобус, который следовал из Москвы в Пензу, ушел в занос и опрокинулся. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Представитель прокуратуры Рязанской области сообщил «Комсомолке», что ведомством по факту происшествия организована проверка. По данным прокуратуры, в автобусе находились 58 человек, детей среди них не было. Пассажиров, котором не потребовалась госпитализация, разместили в школе села Кирицы (читать подробнее).

В ФКУ «Поволжуправтодор» корреспондента «Комсомолки» заверили, что авария произошла не из-за дорожных условий.

«Просто водитель не справился с управлением. Никаких ограничений движения не было. Проезд свободен на данном участке», - сообщили в подразделении «Росавтодора».

Авария случилась в ночь на 17 марта на 226-м километре трассы М-5 «Урал».

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