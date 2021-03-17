Пассажиров перевернувшегося на М-5 автобуса разместили в сельской школе

Пассажиров автобуса, который в ночь на 17 марта перевернулся на М-5 в Рязанской области, временно разместили в школе села Кирицы. По данным региональной прокуратуры, в автобусе находились 58 человек.

Травмы, в основной средней степени тяжести, получили 18 человек. Напомним, ранее сообщалось, что шестеро из них госпитализированы, двоих поместили в реанимацию.

Также в прокуратуре уточнили, что детей среди пассажиров не было.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокурору Спасского района, будет дана оценка соблюдению установленных законодательством требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах и содержания автомобильных дорог», - сообщил «Комсомолке» старший помощник прокурора Рязанской области по взаимодействию со СМИ Юлия Ромашкина.

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