Под Рязанью перевернулся автобус.

Рано утром 17 марта в Спасском районе Рязанской области произошло ДТП с участием рейсового междугороднего автобуса.

Автобус, следовавший из Москвы в Пензу, на скорости перевернулся на трассе М-5.

По предварительным данным в салоне находились 58 пассажиров.

В результате ДТП пострадали 18 человек, из них два человека находятся в реанимации.

Специалисты предполагают, что причиной дорожного происшествия мог стать занос.

Подробности уточняются.

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