Прокуратура начала проверку по факту перевернувшегося автобуса под Рязанью

Прокуратура Рязанской области начала проверку по факту ДТП у села Ушаково Спасского района с участием рейсового автобуса.
По предварительным данным, ночью 17 марта на 226 км федеральной трассы М-5 «Урал» на скорости перевернулся автобус марки «Сетра», следовавший из Москвы в Пензу.
В салоне автобусе находилось 58 человек, детей среди пассажиров нет.
В результате аварии 18 человек получили травмы средней степени тяжести и обратились в медицинские учреждения Рязани. Остальных разместили в школе села Кирицы.
«В ближайшее время прокуратура оценит соблюдение установленных законами требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах и содержания автомобильных дорог», - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что предварительной причиной ДТП стал занос.
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