На ДТП с автобусом под Рязанью отреагировал пензенский губернатор

В результате ДТП с перевернувшимся автобусом под Рязанью пострадали 18 человек.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отреагировал на ДТП с рейсовым автобусом «Москва-Пенза» под Рязанью. 25 человек из 58 уже вернулись домой.

12 человек, по словам Белозерцева, отправят другим автобусом «после завершения следственных действий». Часть людей решила добираться самостоятельно. Два пассажира госпитализированы в Рязань в состоянии средней степени тяжести.

«Министр здравоохранения получил указание контактировать с рязанскими медиками. Если будет необходимость и позволит состояние пациентов, мы будем готовы транспортировать наших жителей в региональные больницы спецмашинами», - заявил Иван Белозерцев.

Напомним, в ночь на 17 марта в Спасском районе водитель автобуса SETRA не справился с управлением и совершил опрокидывания. Пострадали 18 человек (читать подробнее).

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