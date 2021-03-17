Перелом костей таза – стало известно о травмах, полученных пассажирами автобуса в ДТП под Рязанью

Фото с места ДТП.

В ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло в ночь на 17 марта в Спасском районе Рязанской области, пострадали 18 человек. Шестеро из них госпитализированы. Большинство пассажиров в момент опрокидывания спали.

Издательство «Пресса» сообщает, что у мужчины из Пензы сломаны ключица, ребра и рука. Житель Мордовии также сломал ключицу. Наиболее серьезные травмы получила жительница Кузнецка – она в реанимации Рязанской ОКБ с переломом костей таза.

Глава администрации Спасского района Игорь Тишин отметил, что за пассажирам, не пострадавшими в аварии, уже приехал второй автобус.

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