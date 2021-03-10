«Ничего у них не получится»: адвокат о планах земляков выселить «скопинского маньяка» из дома

Соседи Мохова, живущие с ним через стенку, уже смирились с суетой возле их дома. Фото: Константин МОГИЛИН

Некоторые земляки «скопинского маньяка» планируют обратиться в местную администрацию, чтобы Виктора Мохова «переселили». Эта инициатива высказывалась только на просторах интернета и пока не дошла до местных чиновников. «Комсомолка» узнала, имеет ли она право на жизнь.

Напомним, освободившийся после длительного заключения преступник вернулся в тот самый дом, где четыре года держал в бункере двух своих пленниц. Жилое здание состоит из двух частей, однако непосредственные соседи Мохова к числу «горячих голов» не относятся.

- Да мы уже смирились с таким соседством, ничего тут не поделаешь, - рассказал «Комсомолке» Михаил Шандулов, живущий с маньяком буквально через стенку. - О том, кто наш сосед, мы узнали только через три года после заселения и конечно этому не обрадовались. Смотришь на него, вроде тихий человек, а ведь то, что там у него в голове творится, никогда не поймешь. Он ведь и тогда, по рассказам местных, был серой мышью, ходил по городу вежливый такой, со всеми здоровался, а оказалось, что маньяк.

Мохов по закону может жить в своем старом доме.

Как мы выяснили, в администрацию Скопина пока никаких обращений о выселении Мохова на данный момент не поступало. Да и если бы оно поступило, то удовлетворить его у властей не получилось бы.

- Выселение происходит только по решению суда и по очень веским причинам, - прокомментировал ситуацию рязанский адвокат Омар Сулейманов. – Просто из-за того, что кто-то не нравится соседям, человека выселить нельзя. Даже если люди обратятся в администрацию с этим вопросом, она не вправе принимать такое решение, а должна будет обратиться в суд с подробным и мотивированным описанием своих требований. Пока же ни медицинских, ни каких либо других оснований для этого нет.

Тем не менее, суд может принять решение о выселении владельца жилья в целом ряде случаев, оговоренных в законе. К таким случаям относится: отсутствие коммунальных платежей на постоянной основе, нарушение прав соседей, нецелевое использование помещения, а также его умышленное повреждение или разрушение.

На всякий случай у дома Виктора Мохова дежурит полиция. Фото: Константин МОГИЛИН

В аппарате уполномоченного по правам человека в Рязанской области также сообщили, что никаких обращений ни от самого Мохова, ни от его соседей не получали, поэтому от комментариев воздержались.

Виктор Мохов освободился из колонии 3 марта. Оттуда его доставили в Москву - якобы на телешоу, за участие в котором маньяк, по его собственным словам, получил «мешок денег». Ночью 5 марта Мохов вернулся в родной Скопин. На ночь он хотел заселиться в гостиницу «Вёрда», но там ему отказали из-за отсутствия мест. До утра скопинский маньяк провел в полиции, после чего его доставили домой.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

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