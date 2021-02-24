3 марта 2021 года выйдет на свободу один из самых известных маньяков России Виктор Мохов. За решеткой он провел долгих 17 лет. По данным «Комсомолки», освободиться осужденный должен был в начале мая, но, похоже, что вернется он на малую родину – в город Скопин – на несколько месяцев раньше.О слесаре из рязанской глубинки страна узнала после того, как 4 мая 2004 года из бетонного бункера, оборудованного под гаражом во дворе частного дома оперативники освободили двух девушек. 17-летняя Лена Самохина и 14-летняя Катя Мартынова исчезли, когда возвращались домой вечером 30 сентября 2000 года.Почти четыре года девушки прожили у в самодельной тюрьме. За это время Лена родила двоих мальчиков (в 2001 и 2003 годах, а роды у нее по акушерскому учебнику принимала Катя. Малышей Мохов подбросил в подъезды жилых домов, позже детей усыновили чужие люди. - Ред.), а в момент освобождения была беременна третьим ребенком. Освободиться Лене и Кате удалось по счастливой случайности. Иногда по ночам маньяк выводил девушек по одиночке подышать воздухом на поверхность. Во время одной из прогулок жертва смогла подбросить записку квартирантке, снимавшей комнату в доме Мохова.Известно, что в колонии Мохов был в самой низшей касте – опущенных (обиженных). Как он сам рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомолке», осужденные называли его то маньяком, то петухом, то бабушкой.— Бабушкой - потому что петухи - это бабы, а я старенький, получается бабушка. Петухи в зонах как рабы, выполняют грязную и тяжелую работу. Меня не били и не насиловали. К нам относятся как к прокаженным: отдельная посуда, отдельные столы, кровати стоят отдельно, с нами нельзя здороваться за руку, пить из наших стаканов. Даже посуду нашу моют отдельно.В том же интервью Мохов пригласил журналистку приехать после его освобождения к нему домой, чтобы показать тот самый бункер, в котором содержались пленницы.— Большое помещение, затем маленькое. От пола до потолка - 2,4 метра плюс сверху 2 метра. Если будет желание, приедете, откачаем воду и убедитесь, что это обычный погребок, — сказал Мохов.Как будет строить свою жизнь Виктор Мохов после освобождения, неизвестно, но, по его словам, он просит Катю и Лену не бояться его.— Нет причин бояться немощного деда. Не могут молодые, полные сил бояться старого.ЧИТАТЬ ТАКЖЕСкопинский маньяк, 3,5 года державший в бункере двух пленниц: Я их любил, разве я мог убить таких лапочек?Виктор Мохов пригласил корреспондента «КП» помочь ему с ремонтом, после того как он освободится из колонии строгого режима (подробнее).Жертва скопинского маньяка о Викторе Мохове: Не знаю, есть ли в нем что-то человечное, для меня он точно не человекЕкатерина Мартынова рассказала в эфире федерального телеканала, как попала с подругой в сексуальное рабство на 3 года и 7 месяцев (подробнее).Елена, жертва скопинского маньяка: Федеральный канал предлагал соседям 30 тысяч за мой номер телефонаПосле 10 лет молчания старшая из двух девушек, находившихся в плену у Виктора Мохова, рассказала «Комсомолке» о преследованиях со стороны журналистов и том, как намерена их наказать (подробнее).Первая узница маньяка из рязанского райцентра рассказала по ТВ, почему не выдала преступникаЕлена Малахова призналась в программе «На самом деле», что провела в бункере у Мохова 2,5 недели (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!