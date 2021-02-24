Скопинский маньяк Виктор Мохов в марте выйдет на свободу

3 марта выйдет на свободу житель Рязанской области Виктор Мохов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. Известный на всю страну «скопинский маньяк» пробыл в колонии 17 лет.

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

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