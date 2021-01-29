Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков: от спасения мальчика до роковой прямой линии

Игорь Михайлович Греков. Фото: пресс-служба Правительства Рязанской области.

В пятницу, 29 января, правительство Рязанской области сообщило, что вице-губернатор Рязанской области Игорь Михайлович Греков освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Соответствующее постановление подписано губернатором Николаем Любимовым 28 января.

ИЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРЫ

Игорь Греков приехал в Рязанскую область из Ростовского региона, где работал старшим преподавателем Донского государственного технического университета. В мае 2017 года его назначили на должность советника губернатора Рязанской области. Напомним, что тогда после добровольного сложения полномочий главы региона Олега Ковалева на Рязанскую землю исполняющим обязанности губернатора пришел Николай Любимов.

Спустя несколько месяцев Игорь Греков сделал потрясающий карьерный рывок. 19 сентября 2017 года его назначили на должность вице-губернатора, первого заместителя регионального правительства.

На новом посту Игорь Михайлович с первых дней показал себя идейным борцом с бюрократическим беспределом и равнодушием к населению. Его тайные визиты в медучреждения региона приводили в ужас руководителей больниц и поликлиник.

По итогам 2017 года вице-губернатор Греков признан самым влиятельным человеком в сфере борьбы с наркоманией и алкоголизмом. Кубок Российской наркологической лиги «Человек года в борьбе с наркоманией и алкоголизмом - 2017», а также почетную грамоту Игорю Грекову вручил главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

В июле 2018 года вице-губернатор Игорь Греков получил благодарственное письмо президента Владимира Путина. Он был отмечен за активное участие в подготовке и проведении президентских выборов, которые состоялись весной.

А в мае того же 2018 года неподалеку от своего места проживания в Рязани (поселок Дягилево) Игорь Михайлович спас тонувшего в пруду двухлетнего ребенка. История не выглядела постановочной… Мама четверых детей Светлана Пушкина в подробностях рассказала «Комсомолке», как теплый майский вечер едва не обернулся для нее трагедией. После этого случая уважение к вице-губернатору только увеличилось.

На этом месте малыш споткнулся и скатился по склону в воду.

Начало учебного 2019/2020 года в Рязани ознаменовалось массовым увольнением руководителей городского образования. В частности, Греков предложил уволиться начальнику управления образования администрации Рязани Алексею Зимину. Тот ослушаться вице-губернатора не посмел.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ГЕРОЙ РОССИИ

2020 год Игорь Михайлович вместе со всем региональным правительством боролся с коронавирусной инфекцией, посещал «красную зону». Но запомнился минувший год в жизни чиновника другими событиями… В октябре он приехал на пожар на складе боеприпасов в Скопинском районе, а затем стал одной из основных фигур прямой линии президента Путина.

17 декабря рязанская журналистка – супруга начальника отдела проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области Дениса Безукладова – Александра, попросила президента наградить звездой Героя России вице-губернатора Игоря Грекова. По ее словам, суть подвига высокопоставленного чиновника в том, что во время взрывов боеприпасов на военном складе в Скопинском районе он спас семь человек и получил контузию. Позже сам Греков сообщил, что не считает себя достойным Звезды Героя.

В отличие от истории с мальчиком, скопинская история всем показалось «высосанной из пальца». К тому же возмутила бесцеремонность, с которой просили о награде. Параллельно в информационное пространство попала история противостояния чиновника с Ново-Рязанской ТЭЦ, подхваченная известным российским журналистом Андреем Карауловым. После прямой линии Владимира Путина карьера Игоря Грекова покатилась под гору.

Постановление об увольнении.

29 января в Правительстве Рязанской области с двери кабинета, который занимал Игорь Греков, сняли именную табличку…

Одновременно прекращены полномочия советников вице-губернатора Рязанской области на общественных началах – Арнольда Борисовича Грынина и Владимира Михайловича Арцыбашева.

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