2019-09-05T12:39:36+03:00
Общество

Вице-губернатор предложил начальнику управления образования Рязани покинуть свою должность

Такое заявление прозвучало 5 сентября на встрече директоров школ с руководством региона
Роман ДОРОФЕЕВ
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На фото Алексей Зимин.На фото Алексей Зимин.
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В четверг, 5 сентября, в рязанской школе №43 прошла встреча директоров школ с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и вице-губернатором Игорем Грековым. Темой для встречи стали выявленные перед началом нового учебного года в образовательных заведениях нарушения и недостатки…

В своем выступлении Игорь Михайлович посетовал на то, что при одинаковом финансировании одни школы пребывают в разрухе, другие чисты и опрятны. В качестве примера он привел школы №№ 60 и 61, расположенные по соседству.

По итогам встречи вице-губернатор предложил начальнику управления образования администрации Рязани покинуть свою должность.

Напомним, что Алексей Александрович работает начальником городского управления образования с 15 февраля 2017 года. До этого был исполняющим обязанности ректора РГУ им. С.А. Есенина.

Также у вице-губернатора возникли вопросы к комиссиям, которые принимали школы перед 1 сентября. Упомянул он «поборы» и распитие спиртного в пределах школьных зданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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