«Почему туда не хотят идти?» Вице-губернатор объяснил увольнение директора школы №50

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-05T12:46:56+03:00

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5 сентября губернатор Николай Любимов и вице-губернатор Игорь Греков провели собрание директоров школ города Рязани. Последний представил результаты мониторинга общеобразовательных учреждений и объяснил, почему вынужден был покинуть свою должность директор школы №50 Роман Волков.

- Школа с нормативным наполнением 800 человек, а обучающихся 759. Даже это вызывает вопросы. Почему не хотят туда идти? Ведь в других школах перенасыщение – 2 смена и т.д., так? Давайте честно скажем, чем каждая из них отличается друг от друга? Какой-то уделяется особое внимание? Нет, - считает Греков.

Вице-губернатор рассказал, что в тот день был во многих школах, и практически каждая из них была готова к Дню знаний, но не 50-я.

- Там никто не мог буквы на асфальте написать, кто где должен встать, никто не мог вывезти кирпичи, сделать линолеум, - возмутился Греков.

Кроме того, управленец сообщил, что средний балл ЕГЭ в школе №50 гораздо ниже, чем в среднем по городу. Это стало еще одной причиной низкой оценки деятельности Романа Волкова. По словам вице-губернатора, директор может быть прекрасным человеком и преподавателем, но в первую очередь он – руководитель, хозяйственник, ответственный за состояние учреждения и учебную деятельность.

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Посетившие в День знаний школу чиновники к своему разочарованию обнаружили в ней системные проблемы. Чтобы «дать возможность образовательному учреждению выйти на новый этап развития» (официальная формулировка) Роман Волков покинул занимаемую должность. Тогда рязанцы вступились за директора. (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU