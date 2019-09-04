2019-09-04T16:47:27+03:00
Общество

Губернатора попросили восстановить в должности директора рязанской школы №50

С такой инициативой к Николаю Любимову рязанцы обратились в социальных сетях
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Школа №50. Фото с официального сайта школы.Школа №50. Фото с официального сайта школы.
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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что 2 сентября после праздничной линейки в школе №50 города Рязани заявление об увольнении написал директор Роман Волков. Посетившие в День знаний школу чиновники к своему разочарованию обнаружили в ней системные проблемы. Чтобы «дать возможность образовательному учреждению выйти на новый этап развития» (официальная формулировка) Роман Александрович покинул занимаемую должность.

4 сентября на страничке губернатора Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» рязанцы вступились на директора, написавшего заявление.

«Роман Александрович, уволенный директор школы №50, был и остается лучшим директором! То, что происходит, оскорбительно! Этот человек не заслужил к себе такого отношения. Он очень добрый, справедливый и честный человек, которого любят родители, ученики и педагоги. Просим Вас, Николай Викторович, обратить свое внимание на сложившуюся ситуацию и вернуть Романа Александровича на его заслуженное место!» - говорится в сообщении.

Реакция главы региона на эти обращения пока не последовала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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