В Рязани после праздничной линейки уволился директор школы

СЕГОДНЯ 21:14 2019-09-03T21:55:29+03:00

Вот так неожиданно школа №50 осталась без своего «капитана»

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2 сентября 2019 года праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, в школе №50 города Рязани посетили руководители Рязанской области и администрации областного центра. К своему разочарованию чиновники обнаружили в школе системные проблемы, устранение которых не требовало значительных затрат, а было связано с решениями хозяйственного характера.

После проведения осмотра школы директор самостоятельно принял решение оставить должность, чтобы дать возможность образовательному учреждению выйти на новый этап развития.

Известно, что теперь уже бывший директор Роман Волков окончил Рязанский государственный педагогический университет в 1997 году по специальности «математика, информатика и ВТ», имел множество наград и поощрений.

ИСТОЧНИК KP.RU