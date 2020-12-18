«Я не достоин звания Героя»: Игорь Греков рассказал, что думает о своем подвиге. Фото: правительство Рязанской области.

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков заявил, что не достоин быть Героем России, сообщает ТАСС.

Напомним, 17 декабря на пресс-конференции Владимира Путина супруга начальника отдела проектной деятельности аппарата правительства Рязанской области Дениса Безукладова – Александра, попросила президента наградить звездой Героя России вице-губернатора Игоря Грекова. По ее словам, суть подвига высокопоставленного чиновника в том, что во время взрывов боеприпасов на военном складе в Скопинском районе он спас семь человек, и получил контузию.

— Я не считаю свой поступок геройским, потому что делал то, что должен, — заявил Греков. — Уверен, так поступили бы многие на моем месте. Я помогал тем, кто во мне нуждался. Думаю, что для звания Героя России оценка моих действий преувеличена, я недостоин этой награды.

Напомним, ранее Игорь Греков недалеко от своей резиденции спас тонущего в пруду двухлетнего мальчика. После этого подвига вице-губернатор стал победителем X Всероссийского фестиваля МЧС «Созвездие мужества».

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