В один из дворов поселка Желтухинский прилетел реактивный снаряд

Последствия пожара в Рязанской области. Снаряды разлетались за несколько километров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В один из дворов поселка Желтухинский во время взрыва боеприпасов на военном складе прилетел НУРС - неуправляемый реактивный снаряд. С оперением в хвостовой части, как у ракеты, сообщает kp.ru. Такими вооружают вертолеты и самолеты.

Хозяйка Ольга Сергеевна показала журналистам "бомбу". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удивительно то, что такая штуковина сама по себе, от взрыва на складе, прилетела за два с лишним километра! И, конечно, повезло, что воткнулась в землю, а не в дом.

- Саперы уже были. Говорят, уже неопасно, - говорит хозяйка дома Ольга Сергеевна.

Известно, что на складах с этих снарядов боевую часть снимают и хранят отдельно. Получается, что во двор прилетела просто болванка. А если бы это был реактивный снаряд в полной боевой готовности, была бы вместо дома воронка.

Один из кабинетов Мало-Шелемишевской школы. Фото предоставлено местными жителями.

Мало-Шелемишевская школа серьезно пострадала от взрывов боеприпасов. Фото предоставлено местными жителями.

Фото предоставлено местными жителями.

Появились фотографии из пострадавших от взрывов скопинских деревень. Фото предоставлено местными жителями.

Появились фотографии из пострадавших от взрывов скопинских деревень. Фото предоставлено местными жителями.

Появились фотографии из пострадавших от взрывов скопинских деревень. Фото предоставлено местными жителями.

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