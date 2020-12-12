Известный журналист и блогер Андрей Караулов рассказал о конфликте рязанских чиновников и энергетиков

Андрей Караулов.

Известный журналист Андрей Караулов в своем видеоблоге на YouTube (1,32 млн подписчиков) рассказал о конфликте между администрацией Рязани и Ново-Рязанской ТЭЦ. В его распоряжение попал ролик, который городские власти подготовили к пресс-конференции Владимира Путина, запланированной на 17 декабря.

Устами героев ролика, в том числе заместителя главы администрации Рязани Владимира Бурмистрова, авторы пытаются возложить вину за грабительские тарифы на отопление и горячую воду на Ново-Рязанскую ТЭЦ.

- Если уж мы говорим о грабеже, то имеет смысл задать очень простой вопрос: «А кто грабит-то?», - отметил Караулов.

Чтобы ответить на этот вопрос, журналист привел таблицу, где сравнил тарифы в Рязани, которые устанавливаются региональной энергетической комиссией, с другими крупными городами, Из таблицы следует: отпускная цена на тепловую энергию от Ново-Рязанской ТЭЦ ниже, чем от аналогичных станций в других городах, а вот конечному потребителю-рязанцу от перепродавца - МУП «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» (РМПТС) - то же самое тепло достается гораздо дороже, чем москвичу, «соседу» из Тамбова, Липецка или другому соотечественнику центра России.

- В итоге в Рязани тарифы как на Северах! - удивляется Караулов.

Блогер приходит к выводу, что представители местных властей, подтасовывая факты по конфликтной ситуации с ТЭЦ, осознанно пытаются манипулировать мнением президента. Для этого они используют уже знакомую схему. Именно так, «достучавшись» до Путина на прошедшем в 2019 году медиафоруме ОНФ, интересанты добились возбуждения уголовного дела о несвоевременно установленной детской площадке в Лесопарке против предыдущего градоначальника областного центра – Сергея Карабасова.

Подробнее о причинах и обстоятельствах конфликта рязанских чиновников и энергетиков читайте в наших материалах:

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Почему власти Рязани приносят надежность теплоснабжения в жертву сиюминутным интересам?

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Андрей Караулов - советский и российский журналист, телеведущий, блогер. Наиболее известен как автор и ведущий публицистических программ «Момент истины» (1992—2016) и «Русский век» (1998—2006), в разное время транслировавшихся российскими телеканалами. Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» (1995).