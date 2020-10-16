Директор Ново-Рязанской ТЭЦ – о «разрыве» арендных отношений: Ни одного юридически значимого действия со стороны администрации Рязани не последовало

Директор «Новорязанки» Андрей Богданов ответил на вопросы представителей СМИ.

15 октября на Ново-Рязанской ТЭЦ устроили пресс-конференцию, чтобы рассказать об осложнившихся взаимоотношениях с администрацией города. Последняя, напомним, заявила о намерении разорвать с предприятием договоры аренды муниципального имущества (движимого и недвижимого).

Между тем, по словам директора «Новорязанки» Андрея Богданова, производственная схема на ТЭЦ выстроена таким образом, что нет ни одной технологической цепочки, которая могла бы работать только на собственном или только на арендованном муниципальном имуществе.

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Как бы то ни было, чиновники пока ограничиваются громкими словами о разрыве арендных отношений, сказанными на внутренних совещаниях и 25 сентября попавшими в публичное поле.

- Ни одного юридически значимого действия со стороны администрации на данный момент не последовало, - констатировал Богданов. - Тем не менее, мы намерены защищать свои интересы, действуя в рамках закона, и готовы к любому развитию событий.

Растиражированные претензии администрации города к Ново-Рязанской ТЭЦ директор считает безосновательными. Одна из них –размер арендной платы. По этому вопросу Богданов пояснил:

- Договоры предусматривают процедуру ежегодной рыночной оценки имущества, от которого зависит размер арендных платежей. Отчет об оценке мы отправляем арендодателю. С 2005 года по настоящее время ни один отчет не был использован арендодателем в целях выдвижения претензий по пересчетуарендной платы и не был оспорен.

На пресс-конференции рассказали, куда предприятие платит налоги.

Дал свои пояснения Богданов и по ситуации с выводом из эксплуатации устаревшей и муниципальной турбины №4 в 2015 году и планируемым выводом турбины №2. Обе они оказались невостребованы на оптовом рынке электроэнергии из -за своих технических параметров, а также в связи с простоем, посколькув свое время их основные заводы- потребители, в том числе Химволокно – перестали существовать.

Богданов заметил, что строительство нового агрегата на месте турбины №4, вопреки некоторым предположениям оппонентов, на тарифе не сказалось. Так, за период с декабря 2016 года по декабрь 2020-го отпускная цена Ново-Рязанской ТЭЦ на тепло выросла на 7,3% (с 777,69 до 834,50 руб./Гкал). В свою очередь, МУП «РМПТС» перепродавало тепло от ТЭЦ конечным потребителям и населению по цене большей в 2,3 раза, а рост конечного тарифа, по которому платят рязанцы, составил 17,4%. Инфляция за тот же период, для справки, была 14,3%.

Кстати, такие высокие расценки на тепло от «Теплосети» не мешают ей накапливать долги. По словам Богданова, перед Новорязанкой они уже превысили 270 млн рублей. И это несмотря на прошедшую теплую зиму, когда за первое полугодие РМПТС потратило на покупку тепла у ТЭЦ на 150 млн рублей меньше, чем заложено в тариф. При этом с населения теплосети взяли плату по утвержденному нормативу. Как говориться, сделали дополнительную маржу в 150 млн. из воздуха…

На пресс-конференции прозвучало мнение, что высокие расценки на тепло от «Теплосети» не мешают ей накапливать долги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» зарегистрировано в Татарстане. СМИ предположили, что туда же из Рязанской области уходят и налоги. В ответ станция представила справку из бухгалтерской отчетности «о размере уплаченных налогов и страховых взносов за 2019 год». Всего за год станция заплатила более 745 млн. руб. налогов и страховых взносов. Из них более 381 миллиона рублей (51,1% от всех налогов и взносов) ТЭЦ заплатила в бюджет и фонды Рязанской области, а в бюджет Татарстана- всего 2,8 млн. руб. (0,38%). Остальные суммы налогов в размере 360,9 млн. руб. пошли в федеральный бюджет (48.4%).