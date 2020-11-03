Инвестклимат по-рязански: вместо переговоров с Ново-Рязанской ТЭЦ власти города предпочли провокации

На недавней пресс-конференции директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов (справа) прокомментировал претензии администрации и ответил на вопросы журналистов.

ДОЛГИ РМПТС КАК ОРУЖИЕ МЭРИИ

В Рязани городская администрация продолжает наступательную операцию против бизнеса Ново-Рязанской ТЭЦ. Договор аренды муниципальных энергообъектов мэрия назвала кабальным, а арендную плату – недостаточной. Игра властей на публику с оголтелой критикой в СМИ пришлась на сентябрь-октябрь, но вне общественного поля все началось гораздо раньше.

В качестве удавки на шее энергетиков чиновники используют РМПТС – основного должника и покупателя тепла у ТЭЦ. Муниципальное предприятие, получающее огромные субсидии из бюджета и которому мы ежемесячно платим немалые суммы за отопление и горячую воду, стало стремительными темпами копить долги перед «Новорязанкой» (сейчас они достигают 300 млн рублей). Не получая от РМПТС ни копейки, но продолжая поставлять тепло, станция обратилась к теплосетям с предупреждением о возможном введении ограничений. И хотя рязанское УФАС официально подтвердило, что какие-либо санкции на самом деле не вводились, чиновники использовали этот момент для начала «охоты на ведьм».

Чтобы достичь определенных целей, в горадминистрации была создана специальная рабочая группа для «оперативного решения вопросов, связанных с теплоснабжением населения», о компетентности которой можно судить уже по ее составу: административные работники, юристы и ни одного (!) технического специалиста от Ново-Рязанской или Дягилевской ТЭЦ.

Провокации и «черный пиар» продолжились в интернете, в том числе на официальном сайте администрации Рязани. То, что именно власть взвинчивает тарифы РМПТС для населения (перепродавая горожанам тепло в 2,3 раза дороже, чем покупает у ТЭЦ), мы уже выяснили в предыдущих публикациях. Теперь разберемся, почему ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» зарегистрировано в Татарстане, куда оно платит налоги и настолько ли «кабальными» являются условия аренды станцией муниципального имущества, как это рисуют чиновники.

СЮРПРИЗЫ ОТ ЧИНОВНИКОВ

Сначала нужно понять, что «Новорязанка» арендует у города. Это целый перечень недвижимого и движимого муниципального имущества, в том числе генерирующее оборудование (котлы, паровые турбины, генераторы и т. д.), которое работает в одной технологической цепочке с частными энергообъектами. История отношений началась в 1991 году, когда было зарегистрировано арендное предприятие «Ново-Рязанская ТЭЦ». В 1992 году арендованное государственное имущество было передано в казну в лице Госкомимущества РФ. В дальнейшем права арендодателя перешли из федерального на муниципальный уровень. Только в 2012 году город безвозмездно получил право собственности на переданное в пользование Ново-Рязанской ТЭЦ госимущество, не имея до этого момента к нему никакого отношения. За все годы аренды из федерального, областного или муниципального бюджетов на модернизацию государственного имущества, переданного станции, не было потрачено ни одной копейки.

Методика расчета платы за использование государственного имущества была установлена в договорах аренды с Роскомимуществом РФ в 2005 году с последующей ежегодной индексацией, и эти подходы только в текущем году перестали устраивать горадминистрацию.

– Размер установленной арендной платы является экономически не выгодным для бюджета города, – вдруг заявил заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

Что всегда делают стороны, когда не устраивают условия соглашения? Садятся за стол переговоров или, если консенсус не удался, обращаются в суд. Так вот, руководители администрации всех поколений, включая нынешнее, за прошедшие годы взаимодействия ни разу не заявили про «невыгодные» условия. Что же случилось на этот раз – чиновничье пустословие или осознанная провокация?

– Договоры аренды предусматривают процедуру ежегодной рыночной оценки имущества, от которого зависит размер платежей. Отчет об оценке мы отправляем арендодателю. С 2005 года по настоящее время ни один отчет не был использован арендодателем в целях выдвижения претензий по пересчету платы и не был оспорен в суде, – подтвердил в беседе с журналистами директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрей Богданов.

ЖОНГЛИРОВАНИЕ ДОМЫСЛАМИ

Искажение информации, к сожалению, стало фирменным приемом местных чиновников. Один из таких приемов коснулся «кабальных неотделимых улучшений», которые якобы прописаны в договорах аренды муниципального имущества между городом и Ново-Рязанской ТЭЦ.

На самом деле в соответствии с Гражданским кодексом РФ любые неотделимые улучшения арендованного имущества являются собственностью арендодателя (собственника имущества). При этом неотделимые улучшения могут быть возмещаемыми или невозмещаемыми, что регулируется отдельными соглашениями.

– С 2005 года никаких требований от арендодателя по изменению условий договора аренды ТЭЦ не получала, поэтому он не может считаться кабальным. За все время действия договора арендодатель в 2018 году единственный раз согласовал с ТЭЦ неотделимые улучшения по поводу реконструкции оборудования химцеха на условиях их невозмещаемости со стороны горадминистрации, то есть все эти неотделимые улучшения остались в муниципальной собственности, – отметил Андрей Богданов.

По его мнению, администрация города постоянно саботирует согласование неотделимых улучшений даже на условиях их безвозмездного осуществления станцией и тем самым тормозит модернизацию мощностей.

Манипулирование общественным мнением с помощью полуправды продолжилось, когда чиновники горадминистрации (почему-то в контексте договорных отношений) заявили о «значительной выручке и чистой прибыли» Ново-Рязанской ТЭЦ. Что особенно странно, в пример был приведен 2016 год, когда предприятие на рынке тепла… фактически сработало в убыток:

– Хотя плановая прибыль 2016 года, заложенная нам в тариф по горячей воде, должна была составить 45,7 млн рублей, по результатам бухгалтерского учета за 2016 год убыток Ново-Рязанской ТЭЦ при производстве тепла для ГВС составил 73 млн рублей, – привел конкретные суммы Андрей Богданов. – Что касается заявлений администрации о прибыли ТЭЦ (522 млн рублей – Ред.), то она была достигнута за счет других нерегулируемых видов деятельности: торговли электрической энергией и мощностью на оптовом рынке и т. д.

Впрочем, несмотря на активное жонглирование претензиями, горадминистрация, по словам Андрея Богданова, не предприняла ни одного юридически значимого действия для расторжения арендных договоров. Даже если они последуют, предстоит долгий судебный процесс, исход которого неизвестен. Чиновники, похоже, сами не представляют последствия своих действий: непонятно, как будет изыматься из эксплуатации муниципальное имущество, участвующее вместе с частным в едином производственном процессе, кто будет его эксплуатировать (сама мэрия и РМПТС на это не способны) и насколько губительным «развод» может стать для стабильного теплоснабжения города и Южного промузла.

«ЕЛЕ УСПЕВАЕМ КОРОБКАМИ ДОКУМЕНТЫ ВОЗИТЬ»

От арендных отношений перейдем к самому интересному. Неофициально через различные каналы представители мэрии изо всех сил стараются создать энергетикам имидж варягов, якобы выкачивающих деньги из Рязани. Мол, зарабатывают они здесь, а налоги платят в другой регион. Центральным в этой PR-акции является факт регистрации юридического лица в Республике Татарстан. За комментарием журналисты напрямую обратились к директору Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Андрею Богданову:

– За 2019 год ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» заплатила более 745 млн налогов и страховых взносов, – ответил он. – При этом в бюджет и фонды Рязанской области поступило более 51% указанной суммы (381 млн рублей), в федеральный бюджет – 360,9 млн (48,4%), а в бюджет республики Татарстан 2,86 млн рублей. – менее 0,4%. И изменение места регистрации не привело бы к перераспределению долей между бюджетами.

Отвечая на вопрос, почему все-таки рязанское предприятие имеет казанскую «прописку», Богданов высказал свое мнение о не слишком благополучных условиях для предпринимательства в Рязанской области – привел слова

Дмитрия Медведева, который в бытность президентом сказал: «Надо, чтобы правоохранительные органы и органы власти перестали кошмарить бизнес».

– В каких условиях мы сейчас работаем? Я вынужден постоянно ходить то в рязанскую прокуратуру, то в ОБЭП и доказывать свою правоту. Мы еле успеваем туда коробками документацию возить, – поделился Богданов.

Проверки и прочие разбирательства, несомненно, изматывают. Губернатор Николай Любимов с момента своего назначения на пост говорит о важности создания благоприятного инвестиционного климата для Рязанской области. Работу по его улучшению в регионе с такими примерами язык не повернется назвать успешной. Возникает вопрос: что дальше – возврат в 90-е и новый передел собственности?