Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 20 мая: 2485 человек заразились, 92 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 20 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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20 мая, 1.00 – в Рязанской области официально зарегистрировано 2485 случаев заражения COVID-19. Еще 91 положительный тест находится на подтверждении Роспотребнадзора.

Из статистики не исключают выздоровевших и умерших. И если о первых опергруппа рапортует с готовностью - с болезнью справились 446 человек, то об общем количестве летальных исходов чиновники молчат: официально от коронавируса умерли 7 пациентов, фактически же скончалось куда больше инфицированных (у остальных указана иная причина смерти).

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По последней информации, в больницах Рязани находятся 230 человек с коронавирусной инфекцией. 16 из них в тяжелом состоянии, восемь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Состояние 170 пациентов медики оценивают как средней степени тяжести, 44 – как удовлетворительное.

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В Рязани известно о 1377 случаях заражения коронавирусной инфекцией. 19 апреля третьи сутки подряд лидером по приросту заболевших стал Октябрьский район — 364 (+15) человек (ознакомиться с подробной статисткой по районам Рязани).

За пределами областного центра положительными оказались сразу 11 тестов, взятых в Скопине. На региональную карту пандемии попал Пителинский район (первый человек с COVID-19 появился в селе Юрьево). География коронавируса расширилась за счет еще восьми населенных пунктов: Романцево (Рязанский район), Бычки (Михайловский район), Гремячка, Князево, Лопатино (все три – Скопинский район), Крутоярский (Касимовский район), Ромоданово (Старожиловский район) и Филатово (Кораблинский район) (смотреть полную статистику распространения коронавируса в регионе).

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19 мая поступила новость о том, что на территории рязанской городской больницы №11 разместили госпиталь для оказания помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в гемодиализе (пока таких четверо). Чтобы не подвергать риску остальных во дворе медучреждения смонтировали пневмокаркасный модуль со всем необходимым (подробнее).

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С 20 мая в Рязани возобновятся перевозки по маршруту №87, сообщила пресс-служба городской администрации. Власти объяснили это окончанием режима интервального движения и увеличением пассажиропотока.