2020-05-19T15:31:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Для рязанцев, больных COVID-19 и нуждающихся в гемодиализе, развернули спецгоспиталь

Временное сооружение разместили во дворе городской больницы №11
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Фото: опергруппа по борьбе с распространением коронавируной инфекции.Фото: опергруппа по борьбе с распространением коронавируной инфекции.
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На территории рязанской городской больницы №11 разместили госпиталь для оказания помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в гемодиализе.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в настоящее время четыре человека переносят вирус в легкой форме и им необходимо продолжать процедуры по диализу. Чтобы не подвергать риску заражения остальных пациентов центра во дворе больницы и был смонтирован пневмокаркасный модуль с системами жизнеобеспечения.

Предполагается, что пациентов из дома и обратно будет доставлять спецтранспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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