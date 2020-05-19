Для рязанцев, больных COVID-19 и нуждающихся в гемодиализе, развернули спецгоспиталь
На территории рязанской городской больницы №11 разместили госпиталь для оказания помощи пациентам с COVID-19, нуждающимся в гемодиализе.
Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в настоящее время четыре человека переносят вирус в легкой форме и им необходимо продолжать процедуры по диализу. Чтобы не подвергать риску заражения остальных пациентов центра во дворе больницы и был смонтирован пневмокаркасный модуль с системами жизнеобеспечения.
Предполагается, что пациентов из дома и обратно будет доставлять спецтранспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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