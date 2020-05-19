В Рязани после COVID-19 поправился еще 21 человек

19 Май 2020 2020-05-19T13:18:13+03:00

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Во вторник, 19 мая, из рязанских больниц был выписан еще 21 человек, переболевших COVID-19, в том числе трое детей.

Таким образом, общее количество выздоровевших рязанцев, по информации регионального оперативного штаба, на данный момент составляет 421 человек. Большинство из них проходили лечение в больницах. Горожане с легкой формой болезни лечились дома под наблюдением врачей.

Всего в регионе зарегистрировано 2485 случая заболевания COVID-19, еще 92 положительных теста находится на подтверждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU