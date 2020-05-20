Выплаты на детей 3-7 лет рязанцы начнут получать с 1 июня

20 Май 2020 2020-05-20T10:43:42+03:00

Семьям, чьи доходы на человека ниже прожиточного минимум, нужно подать заявление. Это предлагают сделать тремя способами

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Выплаты на детей от 3 до 7 лет семьям с низкими доходами начнут предоставлять с 1 июня. На эту меру социальной поддержки могут претендовать родители около 37 тысяч юных жителей Рязанской области.

«Выплата назначается гражданам РФ, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, уставленного в нашем субъекте во втором квартале предыдущего года. Эта сумма составит 10 тыс. 279 рублей на одного человека», - цитирует замминистра труда и социальной защиты Елену Карпеко областное правительство.

В интервью ТКР Карпеко добавила:

«Берутся доходы папы и мамы за 12 месяцев, которые предшествуют шести календарным месяцам до месяца подачи заявления. Если кто-то из родителей на момент подачи заявления потерял работу, то его доходы не учитываются».

Каждый месяц в течение года таким семьям будут выплачивать чуть более 5 тысяч рублей. При этом с родителей требуют только заявление – справки соцзащита запросит сама.

Подать это заявление предлагают тремя способами:

- через МФЦ;

- через районные отделы органов соцзащиты;

- через портал Госуслуг.

Отметим, что ранее в МФЦ сообщили, что прекращают личный прием граждан до особого распоряжения, однако в региональном контакт-центре корреспондента «КП» заверили: прийти и подать заявление на выплату можно, но для этого необходимо предварительно записаться через сайт. Что касается портала Госуслуг, то специальный раздел там пообещали запустить 20 мая, однако на момент публикации новости он не начал работать.

ИСТОЧНИК KP.RU