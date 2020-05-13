Выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани: где и как получить

Рязанские семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату 10 тысяч рублей. Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Выплачивать деньги начнут уже с 1 июня 2020 года. Деньги предоставят абсолютно на каждого ребенка, которым с 11 мая по 30 июня текущего года исполнилось от трех до 16 лет.

В тот же день родители всей страны бросились атаковать портал «Госуслуги», чтобы поскорее написать заявление на получение 10 тысяч рублей. В результате сайт завис, а заявления подать не получилось. Более того, на сайте не было никакой информации, в каком конкретно разделе нужно искать заветный бланк.

Но Пенсионный фонд просит не беспокоиться, так как заявления можно подать до 1 октября 2020 года.

Как получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка в Рязани

Специалисты ПФР разъясняют, что получить 10 тысяч рублей в Рязани можно будет на основании заявления, которое нужно подать дистанционно только через Единый портал государственных услуг и лично («Госуслуги») - в клиентских службах Пенсионного фонда России.

Как подать заявление на получение 10 тысяч рублей на портале «Госуслуг»

В настоящее время на портале «Госуслуг» технические сбои из-за огромного количества посетителей. Разработчики уже делают специальные разделы, в которых пользователям без проблем удастся заполнить заявление на получение 10 тысяч рублей.

На портале "Госуслуг" появятся соответствующие разделы. Там можно будет написать заявление на получение 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Кроме того, продолжаются ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей с апреля по июнь на детей до 3 лет. В Рязани специалисты обработали уже 12,4 тысячи заявлений. В общей сумме выплачено 75 млн рублей. Теперь по Указу Президента к гражданам с правом на выплату относятся еще и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года вне зависимости от права на материнский капитал.

Как получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей

За ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей можно обратиться дистанционно через портал «Госуслуги» или личный кабинет на официальном сайте ПФР, либо лично – в клиентской службе ПФР или МФЦ.

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