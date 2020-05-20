В Рязани 20 мая выявили коронавирус еще у 92 человек. Всего зараженных – 2577
20 мая в Рязани и области выявили еще 92 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативная группа регионального правительства. Всего с начала пандемии в области коронавирус подтвердился у 2577 человек. Еще 96 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.
Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 2673 человека.
«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - продолжают уверять чиновники.
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ИСТОЧНИК KP.RU