2020-05-17T01:57:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 17 мая: 2214 человек заразились, 86 - на подтверждении

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 17 мая 2020 года. Информация обновляется
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«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 17 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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17 мая, 1.00 – в Рязанской области известно о 2300 случаях заражения COVID-19. Из них у 86 человек диагноз подтвержден условно, так как тесты после первичного исследования направили в Роспотребнадзор.

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В больницах Рязани находятся 231 человек с коронавирусной инфекцией. У 21 состояние тяжелое, шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (подробнее).

Выздоровели с начала пандемии 393 пациента.

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Вырвавшаяся несколько дней назад в лидеры по количеству заболевших возрастная группа 46-64 года продолжает удерживать верхнюю строчку в статистике – подтверждено 829 случая (днем ранее было 793 случая). Лидировавшая долгое время возрастная группа 18-45 лет по-прежнему отстает – 820 подтвержденных случая (днем ранее 784). Правда, отставание немного сократилось.

Количество детей с диагнозом COVID-19 также продолжает расти – 230 подтвержденных случаев (днем ранее 221). Подробная статистика по ссылке.

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В понедельник, 18 мая, министерство здравоохранения Рязанской области ожидает поставку пробной партии тестов на антитела к коронавирусу. Исследования начнут проводить на базе ОКБ. Первыми проверят медиков, которые работают в «красной зоне» непосредственно с зараженными (читать подробнее о тестах).

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В Рязанской области разразился скандал по «путинским выплатам» фельдшерам и водителям «скорой», которые работали с коронавирусными больными. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Андрей Прилуцкий:

- Выплаты, действительно, разные. Потому что методика расчетов исходит из затраченного времени на пациента с коронавирусом, — говорит чиновник. — Те, кто работают в «красных зонах» наших больниц – им полагается существенная выплата. Тем, кто осуществил один-два вызова, тем выплата существенно меньше. Подробнее по ссылке.

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Напомним, что такая информация несколько дней назад появилась в интернете (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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