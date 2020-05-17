17 Май 2020 2020-05-17T13:11:09+03:00

Коронавирус в Рязани на 17 мая: количество зараженных детей выросло до 241. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости по коронавирусу в Рязани и Рязанской области на 17 мая 2020 года

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По последним данным оперативной рабочей группы на 17 мая 11:00 в Рязани и области выявили 2300 случаев заражения коронавирусом. Еще 94 диагноза являются условно подтвержденными. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 858 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 241 человек (+11).

По возрасту с подтвержденным коронавирусом:

- от 18 до 45 лет – 852 человека;

- от 46 до 64 лет – 858 человек;

- от 65 до 80 лет – 277 человек;

- старше 80 лет – 72 человека;

- дети – 241 человек (3 недели; 1, 3, 8, два по 9 месяцев; девятнадцать по 1 году; восемь по 2; одиннадцать по 3; девять по 4; шестнадцать по 5 лет; десять по 6; одиннадцать по 7; двадцать три по 8 лет; двенадцать по 9 лет; двенадцать по 10 лет; девятнадцать по 11 лет; девятнадцать по 12 лет; девять по 13; четырнадцать 14 лет; шестнадцать по 15 лет; девять по 16; восемнадцать по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным коронавирусом:

- от 18 до 45 лет – 28 человек;

- от 46 до 64 лет – 32 человека;

- от 65 до 80 лет – 13 человек;

- старше 80 лет – 5 человек;

- дети – 16 человек (1; 2; 7; 10; 12; трое по 13; четверо по 15; четверо по 16 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU