16 Май 2020 2020-05-16T18:24:30+03:00

«Выплаты, действительно, разные». Министр Прилуцкий объяснил, почему не все медики получают одинаково.

В Рязанской области разразился скандал по «путинским выплатам» фельдшерам и водителям «скорой», которые работали с коронавирусными больными

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Все положенные стимулирующие выплаты сотрудникам городской станции скорой помощи и Рязанской межрайонной больницы начислены в полном объеме в соответствии с постановлениями Правительства РФ. Об этом заявил министр здравоохранения Андрей Прилуцкий, после того как медработники пожаловались на получение только части денег и последующих проверках СК и прокуратуры.

— Выплаты, действительно, разные. Потому что методика расчетов исходит из затраченного времени на пациента с коронавирусом, — говорит чиновник. — Те, кто работают в «красных зонах» наших больниц – им полагается существенная выплата. Тем, кто осуществил один-два вызова, тем выплата существенно меньше. Но мы специально проводили селекторное совещание с руководителями наших больниц, мы подключили к выплатам наши профсоюзные организации. Все обращения, которые будут поступать к нам, будут рассматриваться индивидуально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/779518" frameborder="0"></iframe> Прилуцкий о путинских выплатах врачам..

По словам Прилуцкого, «путинские выплаты» произведены за фактически отработанное время, начиная с момента первого контакта с больным, до конца месяца.

Таким образом, за март выплаты получили: один врач и пять фельдшеров в размере от 6,9 тысяч рублей до 18,3 тысяч рублей.

За апрель выплаты получили 29 врачей, 29 фельдшеров по приему, 148 фельдшеров выездных бригад. Сумма составила от 5,5 до 78,2 тысяч рублей.

Выплаты получили также 114 водителей выездных бригад. Суммы составили от 3,4 до 25 тыс рублей.

Фельдшерским бригадам Рязанской межрайонной больницы были начислены выплаты в соответствии с постановлениями Правительства РФ.

СКАЗАНО

Президент России Владимир Путин:

- Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU