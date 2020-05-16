16 Май 2020 2020-05-16T16:29:50+03:00

Прокуратура проверит минздрав по факту жалоб медработников, не получивших «путинских» выплат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фельдшеры и водители скорой помощи сообщили, что или не получили дополнительных денег, или получили частично

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Вслед за Следственным комитетом проверкой жалоб работников скорой помощи займется и прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Напомним, после того, как министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий отчитался по «путинским» выплатам, мол, все медработники получили стимулирующие надбавки, фельдшеры и водители «скорой» пожаловались президенту Владимиру Путину, что денег практически не увидели.

СК тут же организовал доследственную проверку по этой информации, чтобы «дать правовую оценку действия руководителей регионального здравоохранения» (читать подробнее).

Прокуратура Рязанского и Советского районов во время надзорных мероприятий оценит законность начисления оплаты труда медицинским и иным работникам, и проверит обеспеченность бригад скорой помощи средствами индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU