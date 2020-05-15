Министр Прилуцкий рассказал, как в Рязани потратили «путинские» выплаты медработникам

15 Май 2020 2020-05-15T19:28:28+03:00

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15 мая в Рязанской области дополнительные («путинские») выплаты получили абсолютно все медики, которые помогают в лечении пациентов, больных коронавирусом. Об этом министр здравоохранения Андрей Прилуцкий доложил губернатору.

— Это около 3 тысяч человек: врачи, средний медперсонал стационаров, амбулаторного звена, фельдшеры и водители скорой медпомощи, — сказал чиновник.

Кроме того, Прилуцкий сообщил Николаю Любимову, что за апрель общая сумма федеральных выплат составила более 35,6 млн рублей. Врачи стационаров за полностью отработанный месяц получили 28,9 тысяч рублей, средний медицинский персонал – 14,5 тысяч рублей. Доплаты врачам амбулаторного звена в зависимости от количества смен составили до 23,1 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – до 11, 5 тысяч рублей.

Кроме того, по словам министра, стимулирующие надбавки предусмотрены также для медработников, которые оказывают скорую и специализированную медпомощь больным коронавирусом. Доплаты за полностью отработанный месяц составили:

- врачам — 80 тысяч рублей;

- среднему медперсоналу — 50 тысяч рублей;

- фельдшерам и водителям «скорой» — до 25 тысяч рублей.

По словам Прилуцкого, стимулирующие выплаты в полном объеме получили только работники стационаров клинической больницы имени Семашко, БСМП, ОКБ, больницы №11 и станции скорой медицинской помощи. Максимальная выплата врачам составила 108,9 тысяч рублей, среднего медицинского персонала – 61,5 тысяч рублей, фельдшеров скорой медицинской помощи – 36,5 тысяч рублей.

— Выплаты рассчитывались по специальной методике и с участием представителей профсоюзной организации, — отметил министр. — Расчеты выплат размещены в свободном доступе в больницах, чтобы каждый медицинский работник смог с ними ознакомиться.

— Все рекомендации Президента РФ Владимира Путина по поводу стимулирующих выплат будут выполнены, — заверил чиновник.

Что касается региональных выплат, на которые из резервного фонда выделили 28,7 млн рублей, то их уже получили 70 сотрудников ОКБ имени Семашко и 74 работника городской станции скорой медпомощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU