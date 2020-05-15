«Это огромные деньги». Рязанский врач рассказала о «путинских» выплатах

15 Май 2020 2020-05-15T15:08:38+03:00

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Врач анестезиолог-реаниматолог рязанской ОКБ имени Семашко Валентина Камаева рассказала Первому каналу о «путинских» выплатах врачам.

— Всем, конечно, интересно, а будут эти выплаты, а правда, что так много денег. Потому что 80 тысяч рублей для врачей - это огромные деньги, — говорит Валентина Камаева. — Коллеги, с которыми я общаюсь, прекрасно понимают, на какие жертвы идут врачи, когда работают с коронавирусными больными. Поэтом они нам не завидуют.

Напомним, Валентине и ее супругу Алексею – дежурному хирургу БСМП, ради борьбы с коронавирусом пришлось расстаться с малолетней дочерью (читать подробнее).

КСТАТИ

Рязанский минздрав открыл горячую линию по вопросам стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу. Любой сотрудник медицинских учреждений может позвонить и выяснить для себя следующие вопросы по повышению заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ, рабочей нагрузкой и так далее (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU