2020-05-15T01:54:09+03:00
Общество

В Рязанской области открыли горячую линию по вопросам выплат медикам

Врачи и другие сотрудники больниц могут выяснить все по повышению заработной плате, рабочей нагрузке и стимулирующим выплатам
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В Рязанской области открыли горячую линию по вопросам выплат медикам.В Рязанской области открыли горячую линию по вопросам выплат медикам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рязанский минздрав открыл горячую линию по вопросам стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, сообщает пресс-служба ведомства. Любой сотрудник медицинских учреждений может позвонить и выяснить для себя следующие вопросы:

- повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ;

- уровень реальной заработной платы;

- сроки выплаты заработной платы;

- изменения условий оплаты труда;

- изменения объемов нагрузки;

- введение профессиональных стандартов.

Ну и самый главный вопрос, когда медработникам выплатят стимулирующие, согласно постановлениям российского правительства.

По этим и другим вопросам можно звонить в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефону 8 915 610 89 05.

Как отмечают чиновники минздрава, все обращения будут рассмотрены в обязательном порядке, но при одном условии – они не должны быть анонимными. Человек должен назвать свое полное имя, должность, место работы и подразделения.

Напомним, Рязанская область получила около 90 млн рублей, которые пойдут на выплаты стимулирующего характера специалистам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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