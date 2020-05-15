В Рязанской области открыли горячую линию по вопросам выплат медикам
Рязанский минздрав открыл горячую линию по вопросам стимулирующих выплат врачам и медицинскому персоналу, сообщает пресс-служба ведомства. Любой сотрудник медицинских учреждений может позвонить и выяснить для себя следующие вопросы:
- повышение заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ;
- уровень реальной заработной платы;
- сроки выплаты заработной платы;
- изменения условий оплаты труда;
- изменения объемов нагрузки;
- введение профессиональных стандартов.
Ну и самый главный вопрос, когда медработникам выплатят стимулирующие, согласно постановлениям российского правительства.
По этим и другим вопросам можно звонить в будние дни с 09:00 до 18:00 по телефону 8 915 610 89 05.
Как отмечают чиновники минздрава, все обращения будут рассмотрены в обязательном порядке, но при одном условии – они не должны быть анонимными. Человек должен назвать свое полное имя, должность, место работы и подразделения.
Напомним, Рязанская область получила около 90 млн рублей, которые пойдут на выплаты стимулирующего характера специалистам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU