Врачи рязанской БСМП показали, как нужно правильно надевать защитный комбинезон
В рязанские больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, поставили 5600 защитных комплектов. Комплекты марок DuPont и Rumax обеспечивают врачам эффективную полномасштабную защиту при контактах с людьми, имеющими инфекционные заболевания. Комбинезоны рассчитаны для использования в контролируемых средах, требующих высокого уровня микробиологической защиты.
Врачи и костюмы индивидуальной защиты в БСМП.
— Когда мы надеваем защитный костюм, то обязательно подписываем маркером на груди фамилию, — рассказывает заведующий оперблоком рязанской БСМП Алексей Егоров. — Это делается как для удобства пациентов, так и для коллег. Хотя, если раньше мы друг друга в защите не узнавали, то сейчас уже научились: кто-то по цвету глаз через очки, кто-то по походке. Но, все-таки, лучше подписывать.
Облачение врача в защитный комбинезон.
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ИСТОЧНИК KP.RU