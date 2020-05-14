2020-05-14T15:45:39+03:00
Общество

Врачи рязанской БСМП показали, как нужно правильно надевать защитный комбинезон

В больницы города поставили 5 600 комплектов марок DuPont и Rumax [видео]
Яков РЫКОВ
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Врачи рязанской БСМП показали, как нужно правильно надевать защитный комбинезон.Врачи рязанской БСМП показали, как нужно правильно надевать защитный комбинезон.
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В рязанские больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, поставили 5600 защитных комплектов. Комплекты марок DuPont и Rumax обеспечивают врачам эффективную полномасштабную защиту при контактах с людьми, имеющими инфекционные заболевания. Комбинезоны рассчитаны для использования в контролируемых средах, требующих высокого уровня микробиологической защиты.

Врачи и костюмы индивидуальной защиты в БСМП.

— Когда мы надеваем защитный костюм, то обязательно подписываем маркером на груди фамилию, — рассказывает заведующий оперблоком рязанской БСМП Алексей Егоров. — Это делается как для удобства пациентов, так и для коллег. Хотя, если раньше мы друг друга в защите не узнавали, то сейчас уже научились: кто-то по цвету глаз через очки, кто-то по походке. Но, все-таки, лучше подписывать.

Облачение врача в защитный комбинезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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