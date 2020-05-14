Врачи рязанской БСМП показали, как нужно правильно надевать защитный комбинезон

14 Май 2020 2020-05-14T15:45:39+03:00

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В рязанские больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, поставили 5600 защитных комплектов. Комплекты марок DuPont и Rumax обеспечивают врачам эффективную полномасштабную защиту при контактах с людьми, имеющими инфекционные заболевания. Комбинезоны рассчитаны для использования в контролируемых средах, требующих высокого уровня микробиологической защиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/779031" frameborder="0"></iframe> Врачи и костюмы индивидуальной защиты в БСМП.

— Когда мы надеваем защитный костюм, то обязательно подписываем маркером на груди фамилию, — рассказывает заведующий оперблоком рязанской БСМП Алексей Егоров. — Это делается как для удобства пациентов, так и для коллег. Хотя, если раньше мы друг друга в защите не узнавали, то сейчас уже научились: кто-то по цвету глаз через очки, кто-то по походке. Но, все-таки, лучше подписывать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/779098" frameborder="0"></iframe> Облачение врача в защитный комбинезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU