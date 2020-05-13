2020-05-13T10:51:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Ради борьбы с коронавирусом пара рязанских врачей рассталась с дочерью

Пока родители спасают людей в Рязани, их ребенок находится на самоизоляции в Тамбове у бабушки с дедушкой [видео]
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Ради борьбы с коронавирусом пара рязанских врачей рассталась с дочерью.Ради борьбы с коронавирусом пара рязанских врачей рассталась с дочерью.
Изменить размер текста:

Героями очередного выпуска «Дети врачей» на портале Жить.рф стали медики из Рязани – семейная пара Алексей и Валентина Камаева. Оба борются с коронавирусом.

— Мы проводим в «красной зоне» по шесть часов, потом шесть часов отдыхаем, — рассказывает дежурный хирург БСМП Алексей Камаев. — Постоянно поступают новые пациенты, поэтому работа достаточно тяжелая.

Его супруга – Валентина работает в областной больнице имени Семашко анестезиологом-реаниматологом.

— Это перевод больного на ИВЛ, постановка зонда, центрального венозного катетера. Это все мы делаем. Плюс еще стараемся по мере возможности помогать медсестрам, — говорит Валентина Камаева.

По словам врачей, они не раздумывая решили идти на «передовую». Чтобы обезопасить свою малолетнюю дочь, они отвезли ее к бабушке с дедушкой в Тамбов. С ребенком приходится общаться только по видеосвязи.

— Мы живем с мыслью, что это не может продолжаться вечно. Когда-нибудь это закончится, — уверенна Валентина.

Рязанским врачам пришлось расстаться с дочерью ради борьбы с коронавирусом.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Врач-эпидемиолог рассказала рязанцам, как легко отличить простуду от коронавируса

Специалист крайне рекомендует не сбивать температуру и не пить самостоятельно антибиотики, так как вирус это не убьет (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанские власти ответили на призыв горожан открыть магазины одежды и обуви
Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей превысило цифру 200
В Рязани погиб 17-летний молодой человек
Рязанская область перешагнула отметку в 2000 зараженных коронавирусом
Фонтаны в Рязани не запускают из-за пандемии
Ради борьбы с коронавирусом пара рязанских врачей рассталась с дочерью
На улице Крупской в Рязани сбили женщину
Коронавирус в Рязани, 8.30 13 мая: на наличие инфекции проверяют 2542 человека
В троллейбусах Рязани пройдут рейды по соблюдению масочного режима
Ксения Собчак включила Касимов в тройку худших городов России
Коронавирус в Рязани: за сутки из больниц выписаны более полусотни человек
Коронавирус в Рязани: оперштаб подтвердил смерть еще двух заболевших
Врач-эпидемиолог рассказала рязанцам, как легко отличить простуду от коронавируса
13 мая в квартирах рязанцев массово отключат холодную воду
С 13 мая в Рязани возобновляют работу платные парковки
Спрос на «Ростелеком Лицей» в Рязани во время самоизоляции увеличился в шесть раз
В Рязанской области под колесами иномарки погиб лось