Ради борьбы с коронавирусом пара рязанских врачей рассталась с дочерью

13 Май 2020 2020-05-13T10:51:15+03:00

Пока родители спасают людей в Рязани, их ребенок находится на самоизоляции в Тамбове у бабушки с дедушкой [видео]

Изменить размер текста: A A

Героями очередного выпуска «Дети врачей» на портале Жить.рф стали медики из Рязани – семейная пара Алексей и Валентина Камаева. Оба борются с коронавирусом.

— Мы проводим в «красной зоне» по шесть часов, потом шесть часов отдыхаем, — рассказывает дежурный хирург БСМП Алексей Камаев. — Постоянно поступают новые пациенты, поэтому работа достаточно тяжелая.

Его супруга – Валентина работает в областной больнице имени Семашко анестезиологом-реаниматологом.

— Это перевод больного на ИВЛ, постановка зонда, центрального венозного катетера. Это все мы делаем. Плюс еще стараемся по мере возможности помогать медсестрам, — говорит Валентина Камаева.

По словам врачей, они не раздумывая решили идти на «передовую». Чтобы обезопасить свою малолетнюю дочь, они отвезли ее к бабушке с дедушкой в Тамбов. С ребенком приходится общаться только по видеосвязи.

— Мы живем с мыслью, что это не может продолжаться вечно. Когда-нибудь это закончится, — уверенна Валентина.

Рязанским врачам пришлось расстаться с дочерью ради борьбы с коронавирусом.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Врач-эпидемиолог рассказала рязанцам, как легко отличить простуду от коронавируса

Специалист крайне рекомендует не сбивать температуру и не пить самостоятельно антибиотики, так как вирус это не убьет (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU