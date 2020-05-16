СК проводит проверку по невыплатам денег сотрудникам рязанской скорой помощи, задействованным в борьбе с COVID-19

16 Май 2020 2020-05-16T13:01:53+03:00

Напомним, что такая информация несколько дней назад появилась в интернете

Изменить размер текста: A A

В субботу, 16 мая, СК России по Рязанской области сообщил, что ведомство организовало доследственную проверку по размещенной в интернете информации о невыплате (или частичной выплате) денежных средств водителям и фельдшерам бригад «Скорой помощи» Рязанской МРБ и рязанской клинической станции скорой помощи, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19.

Следователи установят размеры существующих задолженностей, а также все обстоятельства повлекшие нарушение прав медработников. Также будет дана правовая оценка действий руководителей регионального здравоохранения. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, проверка находится на контроле руководителя СК.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Это огромные деньги». Рязанский врач рассказала о «путинских» выплатах

Врач анестезиолог-реаниматолог ОКБ имени Семашко довольна надбавкой в размере 80 тысяч рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU