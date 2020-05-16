СК проводит проверку по невыплатам денег сотрудникам рязанской скорой помощи, задействованным в борьбе с COVID-19
В субботу, 16 мая, СК России по Рязанской области сообщил, что ведомство организовало доследственную проверку по размещенной в интернете информации о невыплате (или частичной выплате) денежных средств водителям и фельдшерам бригад «Скорой помощи» Рязанской МРБ и рязанской клинической станции скорой помощи, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом COVID-19.
Следователи установят размеры существующих задолженностей, а также все обстоятельства повлекшие нарушение прав медработников. Также будет дана правовая оценка действий руководителей регионального здравоохранения. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, проверка находится на контроле руководителя СК.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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