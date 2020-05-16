В рязанских больницах 231 пациент с коронавирусом, 21 из них в тяжелом состоянии
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные о состоянии заболевших людей. На 16 мая в рязанских больницах находится на лечении 231 пациент с COVID-19, в том числе 13 детей.
Из них состояние 35 человек оценивается медиками как удовлетворительное, 175 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии пребывает 21 человек, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
У остальных больных COVID-19 рязанцев болезнь протекает в легкой форме. Они проходят лечение на дому.
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Общее количество зараженных в регионе составляет 2300 человек (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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