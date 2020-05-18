Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 18 мая: 2300 человек заразились, 94 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 18 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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Согласно последней полученной информации к 18 мая 01:00, в Рязани и области с начала пандемии выявили 2300 человек, зараженных коронавирусом. Еще 94 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Таким образом, вместе с условно зараженными под наблюдением врачей находятся 2394 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Рязани и области, осуществляются в полном объеме», - уверяют чиновники оперативной группы.

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Если сравнивать с другими регионами России, то Рязанская область по количеству зараженных коронавирусом находится на 12 месте рейтинга. Напомним, у нас 2300 инфицированных человек. Для сравнения, в Калужской области, которая находится на 11 месте — 2409 зараженных. Выздоровели у калужан 489 человек, в Рязанской области – 396.

Что касается смертельных исходов, то в Рязани по-прежнему 7 смертей, где причиной смерти власти решились назвать именно коронавирус, в Калужской области – 19 смертей.

Отметим, что если у пациента кроме коронавирусной инфекции имелись сопутствующие заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, то наиболее вероятно, что причиной смерти укажут именно сердечные заболевания. Статистка – вещь хоть и упрямая, но гибкая.

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По данным городской администрации, 1279 зараженных коронавирусом человек проживают в Рязани. За последние сутки наибольшее число инфицированных зарегистрировали в Октябрьском районе города — (+18 человек).

Полностью статистика по округам выглядит следующим образом:

- в Московском районе — 468 (+14) человек;

- в Октябрьском районе — 328 (+18) человек;

- в Железнодорожном районе — 275 (+6) человек;

- в Советском районе — 208 (+14) человек.

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Продолжает увеличиваться и количество зараженных коронавирусом детей. В сравнении с минувшими сутками (230) диагноз COVID-19 подтвердился у 241 человека. Однако, больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 858 человек.

По возрасту с подтвержденным коронавирусом:

- от 18 до 45 лет – 852 человека;

- от 46 до 64 лет – 858 человек;

- от 65 до 80 лет – 277 человек;

- старше 80 лет – 72 человека (смотрим более подробную статистику по возрастным категориям).

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Если говорить о состоянии здоровья заболевших, то на сегодняшний день в больницах Рязани на лечении находятся 229 пациентов с коронавирусом. Из них - 13 детей.

Состояние 41 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 171 пациента – средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 17 человек, семерых из них специалисты подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей», - отмечают чиновники миндрава.

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