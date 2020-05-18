География коронавируса: +60 случаев заражения в Рязани и три новых точки на карте

По состоянию на 18 мая в Рязанской области зарегистрировано 2485 случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая условно подтвержденные. За сутки оказались положительными результаты анализов на COVID-19 у 91 человека.

Еще о 60 людях с «короной» стало известно в Рязани. По пять инфицированных выявили в Рыбном, Новомичуринске и Шиловском районе. Кроме того, появились на карте распространения заболевания три новых точки: Чурики (Михайловский район), Выша и Польное Конобеево (Шацкий район).

Из статистики по районам и населенным пунктам, напомним, не исключают выздоровевших и умерших. Она озвучена официальными органами власти, поэтому за достоверность цифр ввиду невозможности их проверить редакция ответственности не несет.

Полностью статистика по географии COVID-19 в регионе выглядит следующим образом:

- в г. Рязани зарегистрировано 1339 случаев заражения (+60 по сравнению с 17 мая);

- в Рязанском районе – 151 (+2) (Заокское – 32, Учхоз Стенькино – 14, Заборье – 11, Тюшево – 11, Поляны – 10, Дядьково – 9 (+1), Подвязье – 5, Рожок – 5, Богданово – 4, Высокое – 4 (+1), Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Агро–Пустынь – 3, Варские – 3, Мурмино – 3, Вышгород – 2, Глебово – 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Полково – 2, Ровное – 2, Хирино – 2, Алтухово – 1, Вышетравино – 1, Дмитриевка – 1, Дубровичи – 1, Затишье – 1, Казарь – 1, Коростово – 1, Листвянка – 1, Реткино – 1, Секиотово – 1, Семкино – 1, Совхоз Рязанский – 1, Турлатово – 1, Ульяновка – 1, Ходынинские дворики 2 – 1, Шумашь – 1);

- в Скопинском районе – 69 (Павелец – 20, Ильинка – 13, Побединка – 7, Горлово – 3, Березняги – 2, Клекотки – 2, Моховое – 3, Отрада – 2, Петрушино – 2, Чулково – 2, Вослебово – 1, Гуменки – 1, Делехово – 1, Дмитриево – 1, Желтухинский – 1, Затворное – 1, Коготково – 1, Нагиши – 1, Новиково – 1, Свинушки – 1, Старые Кельцы – 1, Успенское 1, Шелемишево – 1);

- в г. Скопин – 57;

- в Михайловском районе – 52 (+1) (Октябрьский – 22, Стрелецкие выселки – 6, Фирюлевка – 3, Виленка – 2, Грязное – 2, Козловка – 2, Печерники – 2, Березово – 1, Волосовка – 1, Заря – 1, Иваньково – 1, Ижеславль – 1, Киндяково – 1, Красное – 1, Низок – 1, Первомайский – 1, Покровское 1 – 1, Пушкари – 1, С/з им. Ильича – 1, Чурики – 1 (+1));

- в г. Михайлов – 49;

- в Пронском районе – 11 (Мамоново – 4, Гремяки – 2, Береговая Погореловка – 1, Маклаково – 1, Погореловский – 1, Роскино – 1, Скучаловка — 1);

- в Пронске – 19 (+4);

- в г. Новомичуринск – 87 (+5);

- в Рыбновском районе – 53 (+1) (Костино – 18 (+1), Новоселки – 7, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Пощупово – 2, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1, Старое Батурино – 1);

- в г. Рыбное – 68 (+5);

- в Сараевском районе – 30 (Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Сысои – 4, Бычки – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Новый Хутор – 1, Паники – 1, Таптыково – 1);

- в р.п. Сараи – 5;

- в Сасовском районе – 14 (Сотницыно – 4, Молодежный – 2, Раково – 2, Фроловское – 2, Алешино – 1, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Саблино — 1);

- в г. Сасово – 33;

- в Касимовском районе – 21 (Щербатовка – 3, Елатьма – 3, Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Ахматово – 1, Бабино-Булыгино – 3, Гусь-Железный – 1, Кочемары – 1, Лашма – 1, Лощинино – 1, Малеево – 1);

- в г. Касимов – 37 (+1);

- в Клепиковском районе – 45 (Тума – 10, Криуша – 7, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Первушкино – 3, Давыдово – 1, Егорово – 1, Иншаково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1,Малиновка – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Спирино – 1, Уткино – 1, Хараблино– 1, Щурово — 1);

- в Спас-Клепиках – 7;

- в Ряжском районе – 6 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное – 1, Салтыки – 1);

- в г.Ряжск – 51 (+1);

- в Спасском районе – 27 (+1) (Спиртзаводской – 7, Павловка – 3, Сушки – 3, Гавриловское – 2 (+1), Брыкин Бор – 1, Ижевское – 1, Малые Гулынки – 1, Новики – 1, Огородниково – 1, Панино – 1, Селезеново – 1, Собчаково – 1, Старостеклянное – 1, Троица – 1, Ухорское – 1, Фатьяновка — 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 18;

- в Захаровском районе – 17 (Смена – 5, Безлычное – 3, Елино – 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Зимино – 1, Окуньково- 1, Плахино – 1, Поливаново – 1);

- в с. Захарово - 2;

- в Шиловском районе – 35 (+5) (Лесной – 9 (+1), Сановка – 6 (+3), Елизаветинка – 4, Желудёво – 4, Ирицы – 3, Борки – 2 (+1), Ибредь – 2, Аделино – 1, Заполье – 1, Крутицы – 1, Муратово – 1, Слобода — 1);

- в п. Шилово – 17;

- в Шацком районе – 20 (+2) (Казачья Слобода – 7, Черная Слобода – 3, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Высокое – 1, Выша – 1 (+1), Печины – 1, Ольхи – 1, Польное Конобеево – 1 (+1), Сново–Здорово – 1);

- в г. Щацк – 14 (+1);

- в Чучковском районе – 7 (Мелехово – 3, Аладьино – 2, Остро–Пластиково – 1, Пертово – 1);

- в п. Чучково – 11;

- в Ермишинском районе – 9 (Надежка – 3, Азеево – 2, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2);

- в п. Ермишь – 13;

- в Милославском районе – 9 (Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 1, Зеленый – 1, Змеевка – 1);

- в п. Милославское – 9;

- в Александро - Невском районе – 11 (Боровок – 6, Ленино – 4, Калинино — 1);

- в Александро-Невском – 7 (+1);

- в Ухоловском районе – 4 (Ольхи – 1, Поляки - 1, Покровское – 2);

- в п. Ухолово – 6;

- в Старожиловском районе – 5 (Панинская слобода – 2, Ивановское – 1, Истье – 1, Рязанские сады – 1);

- в р.п. Старожилово – 8;

- в Путятинском районе – 3 (Глебово - 1, Никитино – 1, Строевское - 1);

- с. Путятино – 3;

- в Кораблинском районе – 13 (Кипчаково – 5, Ключ – 4, Бобровинки – 2, Ковалинка – 1, Пехлец — 1);

- в г. Кораблино – 6 (+1);

- Сапожковский район – 3 (Михеи – 2, Кривель – 1);

- в р.п. Сапожок – 4.