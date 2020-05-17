2020-05-17T11:16:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани 17 мая выявили еще 86 случаев заражения коронавирусом. Всего – 2300

Еще 94 положительных тестов находится на подтверждении в Роспотребнадзоре
Яков РЫКОВ
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В Рязани 17 мая выявили еще 86 случаев заражения коронавирусом. Всего – 2300.В Рязани 17 мая выявили еще 86 случаев заражения коронавирусом. Всего – 2300.Фото: Олег ЗОЛОТО
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17 мая в Рязанской области выявили еще 86 случаев заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. Всего с начала пандемии в Рязани и области коронавирус подтвердился у 2300 человек. Еще 94 положительных тестов находится на подтверждении в Роспотребнадзоре.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 2394 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - уверяют чиновники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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