Граждан США выдворили из России за чтение лекций рязанским студентам

10 декабря Советский районный суд Рязани рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении пяти граждан США, сотрудников университета города Буффало штата Нью-Йорк. Все они прибыли в Россию по многократной туристической визе.

САДИСЬ, ДВЕ… ТЫСЯЧИ

Сначала все было нормально. В Рязани американцев встретили, поселили в престижном бутик-отеле с видом на Кремль и показали достопримечательности Новогодней столицы России – 2020. Тем бы турпоездка и закончилась, но нелегкая занесла иностранных ученых в политехнический институт.

Как сообщили в вузе, иностранные гости «представили небольшие лекции по теме лидерства и инновационного менеджмента». Перед студентами поочередно выступили руководитель школы лидерства университета Молли Андерсон, адъюнкт-профессор маркетинга и директор факультета Чарльз Д. Линдси, помощник декана управления профессионального и исполнительного развития Кортни Уолш, исполнительный директор Buffalo Spineand Sports Medicine Мария Гамбино и клинический адъюнкт-профессор Мэри Энн Роджерс.

Днем американцы выступили, а уже вечером их с комфортом доставили в отдел полиции. Поводом для доставки и последующих административных протоколов стало нарушение миграционного законодательства. Как потом установил суд, чтение лекций — не соответствовало заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

В итоге рязанский суд признал граждан США виновными, оштрафовал на 2 тысячи рублей каждого и выдворил за пределы страны.

ДОМОЙ САМИ, НО ПОД КОНТРОЛЕМ

Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, после задержания американцы сразу связались с посольством США, но там им крайне рекомендовали не лезть на рожон и покинуть Россию при первой возможности.

— К самим американцам-то претензий нет, по большому счету нарушение формальное, но в дипломатическом мире – очень серьезное. Поэтому все вопросы к принимающей стороне, к организатору, — прокомментировали в одном из силовых ведомств. — Отметьте обязательно, что ни в каких центрах и изоляторах граждан США не содержали. Их только оштрафовали и выдворили, а выдворение – это обычный самостоятельный выезд, но только под контролем правоохранительных органов.

Принимающая сторона - это бывший председатель рязанского отделения «Деловой России» Владимир Моторжин. Именно он пригласил в Рязань делегацию университета Буффало, чтобы обсудить с ними и местными предпринимателями тему подготовки специалистов для бизнеса.

У самого Владимира Моторжина комментарий получить не удалось, его мобильный телефон берет секретарь, которая сначала выясняет, кто звонит, по какому вопросу, и только потом сообщает, что Владимира Валентиновича нет в офисе.

Несмотря на то, что постановление суда еще не вступило в законную силу, вряд ли кто-то из американцев будет его обжаловать, так как по сообщению местной «Деловой России», иностранные гости из университета Буффало по «техническим причинам» вынуждены покинуть Россию.

Между тем «Комсомолке» удалось узнать, что происходило в стенах политехнического института. По словам одного из участников встречи студентов с гражданами США, лекциями это мероприятия назвать сложно (читать подробнее).

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