2019-12-13T14:18:09+03:00
В мире

Моторжин о выдворении американцев: Надеюсь, что боязнь суда не отвернет от Рязани потенциальных инвесторов и ученых

Инициатор приезда делегации из университета Буффало прокомментировал ситуацию с нарушением гражданами США миграционного законодательства России
Александр РАДЫГИН
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Молли Андерсон и Владимир Моторжин на дальнем плане. Фото: рязанское отделение "Деловой России".Молли Андерсон и Владимир Моторжин на дальнем плане. Фото: рязанское отделение "Деловой России".
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Инициатор и организатор поездки сотрудников университета Буффало (США) Владимир Моторжин наконец-то прокомментировал задержание американских гостей в Рязани из-за нарушения миграционного законодательства. Правда, сделал он это на своей странице в Facebook, к которой доступ имеют только его друзья.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРИЕМ

«С Молли Андерсон я познакомился еще в 1997 году, когда она приезжала волонтером в экономический лагерь "Содружество", где я проводил занятия с преподавателями по экономике. В 2017 году, находясь в США, я посетил университет в Буффало. С преподавателями и руководством вуза мы обсуждали научные и методические вопросы "управления и инновационного маркетинга", рассматривали примеры того, как коммерческому успеху изобретений способствует грамотная маркетинговая политика. В благодарность за теплый прием я тогда пригласил преподавателей университета Буффало в Рязань, город с богатыми историческими традициями», — говорится в сообщении.

По словам Моторжина, узнав об их планах посетить Россию, он напомнил о своем приглашении, и предложил гостям Новогодней столицы посетить самое старое учебное заведение Рязани – ныне филиал Московского политехнического университета.

«Экскурсия по университету с посещением именных аудиторий великих рязанцев Константина Циолковского и Якова Полонского, работы студентов архитектурных специальностей произвели на гостей яркое впечатление. Позднее состоялась запланированная встреча со студентами и преподавателями рязанских вузов, на которой гости рассказали о своем университете и о своей научной работе. Во время встречи, где я выступал модератором, завязалась интересная дискуссия, гости ответили на вопросы студентов и преподавателей. Я даже не предполагал, что обмен знаниями в современном мире может повлечь такие последствия», — пишет Владимир Моторжин.

Бывший руководитель «Деловой России» подчеркнул, что они постарались соблюсти формальности, план мероприятий предоставили многим службам, в том числе начальнику сектора внешних связей управления экономразвития администрации Рязани Сергею Гомозову, который присутствовал на мероприятии, а затем дал показания миграционной службе.

СУД И ТАБЛЕТКИ

«Судебное разбирательство продолжалось два дня. Только по моему требованию в суде им разрешили общение с адвокатами. Им вменили нарушение режима пребывания в России (туризм), посчитали, что они провели "лекционные занятия" студентам, а для этого они должны были получить "обыкновенную деловую визу". Я видел, как были смущены и работники миграционной службы, и судебные приставы, и переводчики, и даже судьи, но решение вынесли "признать виновными в совершении административного правонарушения. Назначить штраф 2 000 рублей... и контролируемый самостоятельный выезд из РФ".

Американцы вели себя крайне корректно, не оспаривая никакие действия правоохранительных органов и суда. Пришлось их успокаивать, доставать таблетки. Молли судья разрешил сидеть, видя ее физическое и моральное состояние. Они кротко подписали уведомления о последствиях неисполнения судебного решения, которыми им предписывалось "в течение 5 дней с момента вступления в силу постановления судьи" покинуть территорию России, а также уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в течение "пяти лет со дня административного выдворения".

Преподаватели университета Буффало покинули Россию. Я могу только сожалеть о сложившейся ситуации и надеяться, что боязнь рязанского суда не отвернет от Рязани потенциальных инвесторов и ученых», — заключил Владимир Моторжин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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