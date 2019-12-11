В Рязани после лекций задержали преподавателей из США

СЕГОДНЯ 15:54 2019-12-11T16:06:10+03:00

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В Рязани задержали четырех граждан США, сотрудников университета Buffalo. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах. Причина задержания — преподавательская деятельность при туристической визе.

— Граждане США приехали в Россию по туристической визе. Организовывал их приезд бывший руководитель рязанского отделения «Деловой России» Владимир Моторжин, он, к слову, и был модератором лекций в политехническом институте. Что ему мешало оформить все в соответствии с законом, сейчас выясняется, — говорит источник. — Тем более, он уже не первый год сотрудничает с этим университетом.

Известно, что сами лекции в политехе прошли днем 9 декабря. Как указано на сайте вуза, «гости из зарубежья представили небольшие лекции по теме лидерства и инновационного менеджмента».

Перед студентами выступили руководитель школы лидерства университета Баффало Молли Андерсон, адъюнкт-профессор маркетинга и директор факультета университета Чарльз Д. Линдси, помощник декана управления профессионального и исполнительного развития университета Кортни Уолш, исполнительный директор Buffalo Spineand Sports Medicine и Мария Гамбино и клинический адъюнкт-профессор и помощник декана по вопросам разнообразия и инклюзивности Мэри Энн Роджерс.

Днем американцы выступили, а уже вечером их задержали за нарушение миграционного законодательства.

— Они в тот же вечер связались с посольством США и объяснили ситуацию, но там им крайне рекомендовали не лезть на рожон и покинуть страну при первой возможности, — продолжает источник. — К самим американцам-то претензий нет, по большому счету нарушение формальное, но в дипломатическом мире – очень серьезное. Поэтому все вопросы к принимающей стороне, к организатору.

У самого Владимира Моторжина комментарий получить не удалось, его мобильный телефон берет секретарь, которая сначала выясняет, кто звонит, по какому вопросу, и только потом сообщает, что Владимира Валентиновича нет в офисе.

Как отметил источник, ни в каких центрах и изоляторах американцев не содержали. Их оштрафовали за нарушение миграционного законодательства на 2 тысячи рублей каждого, и выдворили из страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU