Рязанские медики могут начать стажироваться в США

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-16T16:41:57+03:00

Взаимодействие планируется наладить с Университетом Биргема Янга в штате Юта и клиниками

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Главврач Областной клинической больницы в Рязани, заведующий кафедрой РязГМУ Дмитрий Хубезов поучаствовал в заседании Американо-Российского делового совета – крупной торговой ассоциации с главным офисом в Вашингтоне. По его собственным словам, первый день поездки в США (мероприятие проходит в Нью-Йорке) «вышел очень насыщенным».

- Мы планируем посылать сюда студентов на стажировку, обучать врачей и договориться о медицинских консультациях. Одна из основных задач – наладить обмены с Университетом Биргема Янга в штате Юта, - приводит слова Хубезова ryazangov.ru.

При этом некоторые конкретные взаимодействия уже намечены. Так, в клинику Кливленда (город в штате Огайо) в феврале отправятся реаниматолог и два хирурга.

Губернатор Николай Любимов, комментируя событие, заявил, что выше упомянутый штат Юта – потенциальный партнер Рязанской области:

- Там очень развита промышленность. Мы хотим, чтобы наши экспортно-ориентированные предприятия представили там свою продукцию, договорились о ее поставках, - цитирует его пресс-служба регионального правительства.