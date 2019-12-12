Участник встречи студентов с гражданами США: Лекциями это назвать сложно

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-12T15:26:02+03:00

Сотрудники университета Buffalo успели рассказать только о себе, о своем вузе и ответить на вопросы молодежи

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Представители американского Buffalo не читали лекций студентам политехнического института. В этом уверен один из участников этой встречи.

— Сама лекция состоялась 6 декабря. Изначально планировалось, что приедут два человека, но оказалось, что пять. Поэтому каждому выделили по 15 минут, — рассказал «Комсомолке» участник мероприятия. — Можно ли это назвать лекций? Сомневаюсь. А учтите еще и то, все шло через переводчиков, поэтому на сами «лекции» в итоге было отведено минут восемь. За это время американцы только и успели рассказать, кто они, откуда и чем занимаются, ну немного еще о своем университете.

По словам участника встречи, отдельно сотрудники американского вуза рассмотрели вопрос о лидерстве, врожденное это качество или лидером можно стать. Вот эта тема вызвала некоторую дискуссию.

— Потом еще минут 40 гости из США отвечали на вопросы. Ну что могут спросить студенты? Можно ли приехать к ним в университет по обмену, как наладить связь между вузами. Вот и все «лекции», — резюмировал очевидец.

Напомним, 10 декабря Советский районный суд Рязани рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении пяти граждан США, сотрудников университета города Буффало штата Нью-Йорк. Все они прибыли в Россию по многократной туристической визе (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU