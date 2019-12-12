Рязанский политех удалил всю информацию о посещении вуза гражданами США
Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета удалил со своего официального сайта всю информацию о мероприятии с гражданами США, которое проходило в стенах вуза 6 декабря.
Напомним, как ранее отметили в институте, «гости из зарубежья представили студентам небольшие лекции по теме лидерства и инновационного менеджмента». После того, как разразился скандал с выдворением иностранцев из страны, руководство политеха решило удалить любое упоминание о своих иностранных гостях.
Новость о приезде граждан США руководство вуза решило удалить.
Ранее один из участников мероприятия рассказал «Комсомолке», что ничего предосудительного в вузе не происходило, да и назвать лекциями 15-минутные рассказы о себе и своем университете в Буффало можно с большой натяжкой (читать подробнее).
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Сотрудники университета из города Буффало приехали по туристической визе, но решили встретиться с молодежью и рассказать им о лидерстве (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU