Рязанский политех удалил всю информацию о посещении вуза гражданами США

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-12T16:19:38+03:00

Упоминание об американцах на сайте политеха можно найти только в сохраненных копиях.

С официального сайта института исчезла новость о лекциях, которые прочитали сотрудники американского университета Buffalo

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Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета удалил со своего официального сайта всю информацию о мероприятии с гражданами США, которое проходило в стенах вуза 6 декабря.

Напомним, как ранее отметили в институте, «гости из зарубежья представили студентам небольшие лекции по теме лидерства и инновационного менеджмента». После того, как разразился скандал с выдворением иностранцев из страны, руководство политеха решило удалить любое упоминание о своих иностранных гостях.

Новость о приезде граждан США руководство вуза решило удалить.

Ранее один из участников мероприятия рассказал «Комсомолке», что ничего предосудительного в вузе не происходило, да и назвать лекциями 15-минутные рассказы о себе и своем университете в Буффало можно с большой натяжкой (читать подробнее).

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Сотрудники университета из города Буффало приехали по туристической визе, но решили встретиться с молодежью и рассказать им о лидерстве (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU