Университет Буффало: С нашими сотрудниками в Рязани хорошо обращались

СЕГОДНЯ 08:06 2019-12-13T08:15:14+03:00

Руководство американского вуза считает, что между их преподавателями и политехническим институтом возникло недопонимание относительно цели визита

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Сотрудники университета Buffalo вернулись в США. Об этом сообщило руководство вуза.

«Мы все еще собираем информацию по данному инциденту, чтобы в ближайшие дни все проанализировать. Отметим, что в России наши сотрудники находились в безопасности, с ними хорошо обращались, они могли свободно общаться со своими семьями и друзьями», — говорится в официальном пресс-релизе.

Кроме того, руководство вуза отмечает, что между преподавателями и сотрудниками UB (University at Buffalo) и рязанским политехническим институтом возникло недопонимание относительно цели их краткого визита.

«Преподаватели и сотрудники UB прибыли в российский вуз для открытого диалога, но, похоже, там [политехнический институт] интерпретировали этот визит как официальную лекцию. В итоге наших сотрудников задержали за нарушение миграционного законодательства России».

По информации американского университета, их сотрудники приехали в Рязань по обычной туристической визе. «Такие поездки являются обычной практикой для бизнес-школ США и соответствуют миссии Школы менеджмента по изучению международного бизнеса. 10 декабря наши сотрудники заплатили небольшой штраф и покинули Россию на следующий день».

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ИСТОЧНИК KP.RU