Давление с утра за двести, на все Воля Божья: умер отец Сергий, нарушивший ПДД

25 ноября в интернете появилось видео, как человек в одежде священника припарковал на тротуаре на улице Новой свой Renault Koleos. Вскоре стало известно, что машина принадлежит отцу Сергию (Маркину). Госавтоинспекция наказала иеромонаха как водителя, а Рязанская епархия – как служителя церкви, который подал плохой пример окружающим. На епархиальном совете священнику пришлось извиниться:

— Дорогие рязанцы, братья и сестры! К вам обращается священнослужитель, иеромонах Сергий, в связи с последними публикациями в интернете по поводу моей неправильной парковки на остановке общественного транспорта. Прошу вас о снисхождении к моему неправильному поступку. Обещаю, что впредь не буду создавать таких ситуаций и вводить [людей] в соблазн. Простите меня.

Священника отстранили от службы и направили на послушание в Спасо-Преображенский мужской монастырь, но 1 декабря батюшка скончался.

«Комсомолка» встретилась с людьми, которые близко знали священника, чтобы проследить его жизненный путь.

«ОН ВЫТАСКИВАЛ МОЕГО МУЖА ИЗ ЯМЫ»

Слава, в будущем отец Сергий, родился и провел детство и отрочество в Спасске. Совсем недавно его одноклассники собирались по печальному поводу – умерла классная руководительница, и отец Сергий приезжал ее отпевать.

— Никому в голову не пришла тогда мысль о том, что вскоре будут отпевать его самого, — у его одноклассницы Ирины Сазоновой по лицу текут слезы. — Мы ведь с ним вместе с детсада еще. Веселый был парень, шебутной. Но никаких подлостей с его стороны мы никогда не видели.

— С моим покойным теперь мужем Александром они ходили вместе в спортивную школу, — вспоминает Инга Вейт. — Дружили со школьной скамьи, и дружбу свою пронесли через всю жизнь. Мы общались семьями, вместе у нас родились сыновья: его – Миша, и наш – Сергей. За все время общения с ним как мирянином я ни разу не почувствовала, что от него исходило какое-то внутренне зло. Богом ему уже была дана светлая душа, и предопределено его священническое служение – я так сейчас думаю.

После окончания школы Вячеслав Маркин выбрал строительную специальность. По словам Инги Вадимовны, Маркины жили неплохо во всех отношениях. Как гром среди ясного неба прозвучала весть о самоубийстве его жены. Но Вячеслав, как часто бывает в этих случаях, не запил, не ударился во все тяжкие. Он принял решение стать монахом. Так Вячеслав Маркин превратился в отца Сергия.

Инга Вейт – провизор и имеет непосредственное отношение к медицине. По ее словам, друг мужа тщательно скрывал свои болячки – а болен он был гипертонией и диабетом.

— Мало кто знал о том, что он болеет, — подчеркнула наша собеседница. — Мы приезжали со знакомыми к нему на службу, когда он уже стал священником. Голос у него был замечательный – я сама окончила музыкальную школу, и знаю, о чем говорю – редко, кому дается такой дар. Его службы часто шли нараспев, прихожанам это очень нравилось. Когда он выходил к нам, чтобы получить благословение на обратный путь, у него было красное лицо. Я его спрашивала об этом, мол, в одно мгновенье можно и упасть. А он все отмахивался: «Давление с утра за двести было, на все Воля Божья». Но никогда людям он это не показывал.

Александр, муж Инги, хоть и происходил из поволжских немцев, как и многие сельские мужики, был подвержен одной пагубной привычке.

— Он всячески его ограждал от этого, можно сказать, вытаскивал его из ямы, — глаза Инги Вадимовны влажнеют. — В последнее время Саша помогал ему по храму, у него были золотые руки, храм расцветал. Он и отпел своего лучшего друга…

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ПЕРЕВОСПИТАНИЯ

— Его, в отличие от многих, церковное руководство «перебрасывало» с одного прихода на другой, — рассказал спасский священник Георгий Сибатров. — Он восстановит храм в одном месте, его переводят в другое. Так он оказался в Киселеве Старожиловского района. В свете последних событий вспоминаю один случай, о котором мне он рассказал.

Отец Сергий (Маркин) поведал своему знакомцу о том, что у него в какой-то момент не сложились отношения с вновь назначенным благочинным (старшим над священниками в одном районе – Ред.), протоиереем.

Некие меценаты купили место в Старожилове под церковную лавку, наполнили ее товаром, а прибыль от продажи рекомендовали отцу Сергию пустить на восстановление храма в Киселеве.

— Отец Сергий говорил, что однажды его вызвали и спросили, почему в его (!) городе стоит церковная лавка. После ему якобы рекомендовали отдавать часть суммы. На что иеромонах ответил, что людские деньги, кроме как на восстановление, никому отдавать не будет, — приводит слова уже покойного отец Георгий.

После этого протоиерей якобы быстренько съездил в епархиальное управление, и…Сергия отправили на перевоспитание в Иоанно-Богословский монастырь.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА ПЕРЕВОСПИТАНИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ СМЕРТЬЮ

И все же, как сообщил «Комсомолке» информированный источник, о травле со стороны церковного начальства в отношение батюшки Сергия речь идти не может. Епархиальный совет, собравшийся по этому поводу, интересовали два вопроса. Первый – откуда у монаха новенький кроссовер за 2,5 миллиона рублей; второй – почему он припарковался перед столовой на тротуаре:

— Отец Сергий, к удивлению многих, заявил о том, что служит на шести приходах – отсюда деньги. О каких пяти дополнительных идет речь – внятно не объяснил, происхождение авто тоже. Затем он продолжал лгать, рассказывая о том, что припарковался на тротуаре потому, что ему стало плохо, и он приехал в центр «Добрый доктор». Где ему сделали укол и отпустили. Но, как оказалось, медцентр в этом месте уже год как не работает.

По словам источника, именно эти два факта заставили отправить отца Сергия «на перевоспитание» в монастырь под Пронском:

— Пусть подумает о монашеском пути, и обо лжи.

А теперь прелюбопытные факты. Иеромонах умер именно в тот день, когда в храмах читают притчу о богаче, радеющего о преумножении своего богатства – но Бог в эту же ночь забрал его душу. Отец Сергий так и не доехал до монастыря. Причина смерти пока официально не называют.

МНЕНИЕ ИМАМА

Имам-мухтасиб централизованной религиозной организации «Мухтасибат Рязанской области» Рашид Бултачеев:

— Я не помню, чтобы подобные случаи были среди представителей исламского духовенства, но если бы произошло, то, скорее всего, такого человека бы тоже отстранили от службы. Он стал бы обычным прихожанином, и это бы задело его самосознание.

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