Скончался рязанский священник, временно отстраненный от богослужений за нарушение ПДД

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-01T14:12:56+03:00

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Утром 1 декабря, в воскресенье, скончался иеромонах Сергей (Маркин) – об этом, со ссылкой на родственников, сообщает сайт Рязанской епархии. Причины смерти в настоящее время устанавливаются.

Напомним, что 25 ноября батюшка стал фигурантом истории с грубым нарушением правил дорожного движения на улице Новой в Рязани. 27 ноября иеромонаха Сергия (Маркина), вызвали на Епархиальный совет, где ему пришлось публично извиниться за свой поступок:

- Дорогие рязанцы, братья и сестры! К вам обращается священнослужитель, иеромонах Сергий, в связи с последними публикациями в интернете по поводу моей неправильной парковки на остановке общественного транспорта. Прошу вас о снисхождении к моему неправильному поступку. Обещаю, что впредь не буду создавать таких ситуаций и вводить [людей] в соблазн. Простите меня.

Епархиальный совет временно – до Рождества Христова – отстранил Сергия от священнослужения и обязал до этого времени нести послушание в Спасо-Преображенском Пронском монастыре.

Рязанская епархия выражает соболезнования родным и близким иеромонаха Сергия и просит молитв об упокоении новопреставленного. Отпевание состоится во вторник, 3 декабря, в 11.00 в Никольском храме села Киселево Старожиловского района, где последние годы отец Сергий нес послушания настоятеля. Похоронят его на сельском кладбище.

На Епархиальном совете принято решение в отношении клирика Рязанской епархии, нарушившего ПДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU